جبران يهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة عيدهم

بعث وزير العمل محمد جبران برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية الموافق الخامس والعشرين من يناير، جاء فيها معالي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم، وإلى رجال الشرطة المصرية الأبطال، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى معاني الشجاعة والتضحية والانتماء للوطن.

إن ذكرى صمود رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية عام 1952 ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، ودليلًا خالدًا على ما قدمه أبناء الشرطة من تضحيات جسام دفاعًا عن كرامة مصر وسيادتها.

وفي هذه المناسبة نؤكد على الاعتزاز العميق بالدور الوطني المحوري الذي تضطلع به وزارة الداخلية ورجالها المخلصون في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية مقدرات الدولة، وصون الجبهة الداخلية، بما يهيئ مناخًا آمنًا للعمل والإنتاج والتنمية...داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفقكم ورجال الشرطة الأوفياء لما فيه خير الوطن ورفعته...وكل عام وأنتم بخير.. ومصرنا الغالية تنعم بالأمن والاستقرار.