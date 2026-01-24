وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تمتد الجهود الأمنية للرصد المبكر للتنظيمات التكفيرية، والتي تسع للتوسع في نشاطها وقدراتها، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ الاجراءات الأمنية لمنع نفاذها لمصر، ومنع استقطاب الشباب عبر الانترنت وتسميم عقولهم بالأفكار المتطرفة.

وقال محمود توفيق، خلال كلمته التي ألقاها بأحتفالية عيد الشرطة الـ 74، أنه يتم اخضاع من تأثر بتلك الافكار لتصحيح المفاهيم يقوم عليها علماء الدين والصحة النفية لتجنب انزلاق هؤلاء الأشخاص للارهاب.

وتابع وزير الداخلية، أن الوزراء تسعى لتجفيف مصادر التهريب والإتجار بالمخدارات، مؤكدا أن الكميات المضبوطة خلال العام، بلغت نحو 27 ملبار جنيه.

وأشار اللواء محمود توفيق، إلى أنه تتواصل الجهود الأمنية في مجال الهجرة الغير شرعية وإحباط مخططات العصابات التي تقوم بتهريب المهاجرين، مع العمل على تشديد الإجراءات الامنية بمنافذ البلاد.