مرور مفاجئ لفريق الرعاية الحرجة على مستشفيات دمياط





قام فريق من الرعاية الحرجة بدمياط، تحت إشراف الدكتورة سوزان الكيكي

بعمل مرور مسائي على عدد من مستشفيات المحافظة.

وتم المرور على كلا من ،

مستشفى العام ،مستشفى الامراض الصدرية ،مستشفى الحميات ،مستشفى كفر سعد

مستشفى ميت أبو غالب.



وخلال المرور تم متابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية والتمريضية، إضافة إلى تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية. كما تم رصد بعض الملاحظات الفنية والإدارية، والتنسيق مع الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويأتي هذا المرور في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بدمياط على المتابعة المستمرة ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.