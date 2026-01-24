وكيل تضامن النواب: عيد الشرطة تخليد لملحمة وطنية جسدت روح الفداء

هنأ اللواء سعيد عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات وضباط وزارة الداخلية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية.

وقال «عمارة»: يُسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة وجميع الضباط والأمناء والمندوبين وأفراد الشرطة والشعب المصرى العظيم بمناسبة العيد الرابع والسبعين للشرطة المصرية.

وأكد أن هذه الذكرى الخالدة قام فيها رجال الشرطة بملحمة وطنية عظيمة ضد قوات الاحتلال البريطانى أظهرت فيها الوطنية الصادقة وروح الفداء وبذل الأرواح والدماء فى سبيل الوطن.. حفظ الله مصر وشرطتها وجيشها وشعبها.