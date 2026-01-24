قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصر القومي: كلمة الرئيس في عيد الشرطة تؤكد رسالة العرفان للشهداء

مايكل روفائيل
مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

أشاد  المستشار مايكل روفائيل، رئيس حزب مصر القومي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، واصفًا إياها بأنها رسالة قوية للعالم وللشعب المصري حول قوة واستقرار مؤسسات الدولة، ودور وزارة الداخلية الحيوي في حماية الأمن الوطني.

وأكد روفائيل،  أن الرئيس حرص على توضيح أن رجال ونساء الشرطة هم أبناء وبنات الشعب المصري، يعملون تحت راية مؤسسات الدولة وليس ككيانات مستقلة، وأن جهودهم ليست لحماية أي شخص، بل لضمان أمن واستقرار الوطن.

ولفت روفائيل، أن ما يميز كلمة الرئيس هذا العام هو التركيز على قيمة التضحية والفداء، وإبراز الدور الذي لعبه الشهداء في حماية مصر، وعلى رأسهم الشهيد رامي هلال.

وأوضح روفائيل، أن المبادرة التي طرحها الرئيس للسماح لأبناء الشهداء بالمعايشة داخل أكاديمية الشرطة تأتي في إطار تعزيز الانتماء المؤسسي وغرس روح المسؤولية لدى الشباب، وفهم التحديات والجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة من أجل حماية الوطن.

وأشار روفائيل، إلى أن كلمة الرئيس حملت رسائل قوية داخلية وخارجية، أولها التأكيد على وحدة الشعب مع مؤسسات الدولة، وثانيها توضيح أن العمل الأمني هو خدمة للمجتمع وليس لأغراض شخصية، وثالثها الاعتراف بالتضحيات الكبيرة للشهداء وأسرهم، وتقديم الدعم الكامل لهم.

وتابع: هذه الرسائل تعكس حرص القيادة على الحفاظ على الروح الوطنية لدى أجيال الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم.

وأضاف رئيس حزب مصر القومي،  أن احتفالية عيد الشرطة هذا العام جسدت تقدير الدولة لجميع عناصر الشرطة، وأبرزت العلاقة المتميزة بين مؤسسات الدولة وأبناء الشعب، مؤكداً أن الاستقرار والأمن هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية المستدامة، وأن جهود الشرطة والدولة لا تتوقف في حماية الوطن والمواطن.

الاكتئاب
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
التهاب القولون
إيلون ماسك
