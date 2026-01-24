غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب

تشهد فعاليات غدٍ الأحد، رابع أيام فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برنامجًا حافلًا بالندوات الفكرية والثقافية عن الحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، إلى جانب مناقشات موسعة، والدبلوماسية الثقافية بين مصر ورومانيا، وقراءات في التاريخ السياسي والفكري المصري.

وتستهل القاعة الرئيسية برنامجها ضمن محور "المؤسسات"، بندوة بعنوان "حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم"، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، بمشاركة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ويديرها الإعلامي تامر عادل.

وفي إطار محور "قضايا معاصرة"، تستضيف القاعة الرئيسية ندوة بعنوان "غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة"، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الخامسة والنصف مساءً، بمشاركة الدكتورة آمال إمام، والمهندس إبراهيم محلب، والسفير دياب اللوح، وسحر الجبوري من العراق، ويدير الجلسة خالد عكاشة.

وضمن برنامج ضيف الشرف، تحتضن القاعة الدولية ندوة بعنوان "عندما يلتقي الماضي بالمستقبل"، من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، لمناقشة دور الدبلوماسية الثقافية في العلاقات بين مصر ورومانيا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأثر التبادل الثقافي والترجمة والفعاليات الأكاديمية في بناء جسور ممتدة.

وفي إطار برنامج "كاتب وكتاب"، تعقد جلسة بعنوان "شعرة معاوية.. السادات وخصومه"، من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، يقدمها الكاتب أكرم القصاص، ويناقشه كل من عماد الدين حسين ووائل لطفي، ويدير اللقاء الدكتور أحمد إبراهيم الشريف.

ويواصل الصالون الثقافي برنامجه غدًا بسلسلة من الجلسات المتتابعة، تبدأ بندوة "هيكل والأهرام" من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف، بمشاركة الدكتور أنور عبد اللطيف، وخالد عبد الهادي، وعبد الله السناوي، ومحمد سلماوي، ويوسف القعيد، ويديرها عبد العظيم حماد، في قراءة لتجربة محمد حسنين هيكل ودور صحيفة الأهرام في تشكيل المجال العام.

وتتبعها جلسة "تحديات التحرير الأدبي" من الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف عصرًا، بمشاركة خميس قلم من سلطنة عمان، وعلاء فرغلي، وهدى فضل، ويديرها أحمد أسامة.

كما تقام احتفالية "رضوى عاشور.. صوت لا يخفت" من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمثقفين، تليها احتفالية "مراد وهبة.. احتفالية التنوير" من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف مساءً.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تقديم أنشطة مكثفة مخصصة للأطفال، من خلال قاعة الطفل التي تشهد يوميًا برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا مسرحية تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب لقاءات وحفلات توقيع لإصدارات حديثة موجهة للنشء.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ورش فنية وتعليمية وأنشطة يدوية، تستهدف صقل قدرات الأطفال الإبداعية وتنمية مهاراتهم في أجواء تجمع بين التعلم والمتعة.

وعلى المسارح المفتوحة داخل أروقة المعرض، تتواصل الفعاليات الاستعراضية والتراثية بمشاركة فرق الفنون الشعبية والسيرك القومي، حيث تقام عروض يومية تستلهم الموروث الثقافي المصري وتعكس تنوعه وثراءه.