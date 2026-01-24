قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
أ ش أ

تشهد فعاليات غدٍ الأحد، رابع أيام فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برنامجًا حافلًا بالندوات الفكرية والثقافية عن الحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، إلى جانب مناقشات موسعة، والدبلوماسية الثقافية بين مصر ورومانيا، وقراءات في التاريخ السياسي والفكري المصري.

وتستهل القاعة الرئيسية برنامجها ضمن محور "المؤسسات"، بندوة بعنوان "حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم"، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، بمشاركة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ويديرها الإعلامي تامر عادل.

وفي إطار محور "قضايا معاصرة"، تستضيف القاعة الرئيسية ندوة بعنوان "غزة ما بعد الحرب.. رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة"، من الساعة الرابعة عصرًا إلى الخامسة والنصف مساءً، بمشاركة الدكتورة آمال إمام، والمهندس إبراهيم محلب، والسفير دياب اللوح، وسحر الجبوري من العراق، ويدير الجلسة خالد عكاشة.

وضمن برنامج ضيف الشرف، تحتضن القاعة الدولية ندوة بعنوان "عندما يلتقي الماضي بالمستقبل"، من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، لمناقشة دور الدبلوماسية الثقافية في العلاقات بين مصر ورومانيا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأثر التبادل الثقافي والترجمة والفعاليات الأكاديمية في بناء جسور ممتدة.

وفي إطار برنامج "كاتب وكتاب"، تعقد جلسة بعنوان "شعرة معاوية.. السادات وخصومه"، من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، يقدمها الكاتب أكرم القصاص، ويناقشه كل من عماد الدين حسين ووائل لطفي، ويدير اللقاء الدكتور أحمد إبراهيم الشريف.

ويواصل الصالون الثقافي برنامجه غدًا بسلسلة من الجلسات المتتابعة، تبدأ بندوة "هيكل والأهرام" من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الواحدة والنصف، بمشاركة الدكتور أنور عبد اللطيف، وخالد عبد الهادي، وعبد الله السناوي، ومحمد سلماوي، ويوسف القعيد، ويديرها عبد العظيم حماد، في قراءة لتجربة محمد حسنين هيكل ودور صحيفة الأهرام في تشكيل المجال العام.

وتتبعها جلسة "تحديات التحرير الأدبي" من الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف عصرًا، بمشاركة خميس قلم من سلطنة عمان، وعلاء فرغلي، وهدى فضل، ويديرها أحمد أسامة.

كما تقام احتفالية "رضوى عاشور.. صوت لا يخفت" من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمثقفين، تليها احتفالية "مراد وهبة.. احتفالية التنوير" من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف مساءً.

ويواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب تقديم أنشطة مكثفة مخصصة للأطفال، من خلال قاعة الطفل التي تشهد يوميًا برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا مسرحية تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب لقاءات وحفلات توقيع لإصدارات حديثة موجهة للنشء.

كما يتضمن البرنامج تنظيم ورش فنية وتعليمية وأنشطة يدوية، تستهدف صقل قدرات الأطفال الإبداعية وتنمية مهاراتهم في أجواء تجمع بين التعلم والمتعة.

وعلى المسارح المفتوحة داخل أروقة المعرض، تتواصل الفعاليات الاستعراضية والتراثية بمشاركة فرق الفنون الشعبية والسيرك القومي، حيث تقام عروض يومية تستلهم الموروث الثقافي المصري وتعكس تنوعه وثراءه.

معرض الكتاب المتحف المصري الكبير الدبلوماسية الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية

محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد