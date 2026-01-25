قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: الالتزام بالخطة الزمنية أساس نجاح المحطة النووية بالضبعة.. ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي
لحظة من الزمن الجميل .. نادية الجندي تكشف عن شبابها المبكر في صورة نادرة |شاهد
حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما
ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط
الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما

علا محمد

أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق على صعوبة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء الغد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال “طلبة” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل: "مباراة الزمالك والمصري لن تكون سهلة على الفريقين.. وأتمنى خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين".

وأضاف: "المصري يقدم مباريات جيدة تحت قيادة نبيل الكوكي، أطالب اللاعبين الناشئين بالتركيز لأن التواجد في الفريق الأول فرصة عظيمة".

وتابع مدافع الزمالك والمصري السابق: "يجب استغلال فترة التواجد في الفريق الأول والاستفادة من خبرات اللاعبين الكبار .. يجب أن يدرك اللاعبين الشباب قيمة قميص الزمالك جيدًا".

وأتم : أتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بشكل حذر في بدايتها ومعتمد جمال تولى المسئولية في توقيت صعب".

