حمادة طلبة: مواجهة الزمالك والمصري صعبة على الفريقين وأتمنى الخروج من المباراة بشكل يليق بهما

أكد حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق على صعوبة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء الغد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال “طلبة” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل: "مباراة الزمالك والمصري لن تكون سهلة على الفريقين.. وأتمنى خروج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين".

وأضاف: "المصري يقدم مباريات جيدة تحت قيادة نبيل الكوكي، أطالب اللاعبين الناشئين بالتركيز لأن التواجد في الفريق الأول فرصة عظيمة".

وتابع مدافع الزمالك والمصري السابق: "يجب استغلال فترة التواجد في الفريق الأول والاستفادة من خبرات اللاعبين الكبار .. يجب أن يدرك اللاعبين الشباب قيمة قميص الزمالك جيدًا".

وأتم : أتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بشكل حذر في بدايتها ومعتمد جمال تولى المسئولية في توقيت صعب".