لو عندك مشكلة.. 6 طرق رسمية لتقديم شكوى لجهاز تنظيم الكهرباء وحلها فورًا

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية على فيس بوك طرق تقديم شكاوى له.
وأضاف الجهاز أنه يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:
1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .
3. على أن يقوم الشاكي:
• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.
منافذ تلقي الشكاوى
يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ٦ منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.
6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).