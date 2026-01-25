اليماحي يتوجه للبحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية الأسيوية البرلمانية الـ 16

توجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي إلى مملكة البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية التي ترأسها وتستضيفها مملكة البحرين بالعاصمة المنامة، يومي 26 و27 يناير 2026م، في حدث برلماني أسيوي هام تتجمع فيه البرلمانات العربية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يلقى رئيس البرلمان العربي كلمة باجتماع الجلسة العامة، وتنعقد هذه الدورة تحت شعار “دور البرلمانات الآسيوية في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات في آسيا: الفرص والتحديات والمسارات المستقبلية”.

ويتضمن برنامج أعمال الجمعية سلسلة من الاجتماعات الرسمية، تشمل الجلسات العامة، واجتماعات المجلس التنفيذي، واللجان الدائمة للجمعية، وغيرها من الاجتماعات الثنائية، بما يسهم في تعميق التنسيق البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات التشريعية، وتعزيز العمل المؤسسي بين الدول العربية والأسيوية.