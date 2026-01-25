قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رفح على المحك.. صراع سياسي وأمني بين إسرائيل وتركيا وتأثيره على غزة

رفح على المحك.. صراع سياسي وأمني بين إسرائيل وتركيا وتأثيره على غزة
رفح على المحك.. صراع سياسي وأمني بين إسرائيل وتركيا وتأثيره على غزة
إسراء عبدالمطلب

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن الترقب لا يزال سيد الموقف فيما يخص قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول فتح معبر رفح، مشيرة إلى وجود غضب شديد داخل الدوائر السياسية الإسرائيلية تجاه مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يُحمَّل مسؤولية إدخال تركيا إلى المجلس التنفيذي لغزة، الأمر الذي يشكل تهديدًا محتملًا للأمن الإسرائيلي ويزيد من تعقيدات الملف الفلسطيني.

تطورات مع تركيا

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن العد العكسي بدأ لمواجهة أي تطورات مع تركيا قد تهدد مصالح تل أبيب، في ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين. 

ويأتي هذا في سياق إدارة إسرائيل لأمن حدودها الجنوبية مع قطاع غزة، الذي يشهد منذ سنوات نزاعًا مستمرًا، وتعقيدات متشابكة على صعيد السياسات الإقليمية والدولية.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل تواصل دعم مليشيات مسلحة في غزة تعمل ضد حركة "حماس"، في محاولة لتجاوز القيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2023. ويشمل الدعم تزويد هذه المليشيات بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى نقل الجرحى لتلقي العلاج داخل إسرائيل، وهو ما يشير إلى استمرار السياسة الإسرائيلية في استخدام أدوات غير مباشرة لمواصلة الضغط العسكري على غزة.

وتشير البيانات إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، بدعم أمريكي مباشر، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني و171 ألف جريح، أغلبهم من النساء والأطفال، في حين يعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني من أوضاع إنسانية كارثية، نتيجة القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.

من بين المليشيات المدعومة إسرائيليًا، مجموعة يقودها حسام الأسطل، الذي أعلن مسؤوليته عن اغتيال مدير مباحث خان يونس، في حين تؤكد حماس أن عناصر هذه المليشيات ما هم إلا "أدوات للاحتلال الإسرائيلي". 

ويشير الصحفيون ومسؤولون إسرائيليون إلى وجود تنسيق وثيق بين هذه المليشيات وتل أبيب، بما في ذلك تدخلات لحمايتهم عند الحاجة، رغم إنكار بعض القادة المحليين لتلقي دعم مباشر.

ويأتي هذا في وقت يحاول فيه المجتمع الدولي والولايات المتحدة إدارة اتفاق وقف إطلاق النار، والذي ينص على مرحلة ثانية تتعلق بنزع سلاح حماس، إلا أن الحركة الفلسطينية تؤكد على تمسكها بسلاحها، معتبرة إياه جزءًا من حقها في المقاومة ضد الاحتلال، الذي أُنشئت إسرائيل على أراضيه عام 1948 بعد هجرات ومجازر طالت مئات آلاف الفلسطينيين.

وتتداخل هذه الأبعاد مع التوترات الإقليمية الأوسع، حيث تلعب تركيا دورًا متزايدًا في غزة، ما يضع إسرائيل في مواجهة محتملة مع أنقرة، ويعيد إلى الأذهان حساسيات العلاقات الإسرائيلية-التركية التي شهدت تقلبات في السنوات الماضية.

 ومع استمرار الضغط العسكري والدبلوماسي، يبقى مستقبل المعابر الإنسانية في غزة، مثل رفح، مفتوحًا على احتمالات متعددة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو التفاوض الإقليمي والدولي لضبط الأوضاع الإنسانية والسياسية.

ويعكس هذا المزيج من التدخلات الإقليمية والدعم الإسرائيلي للمليشيات حالة عدم الاستقرار المستمرة في غزة، التي يعيش سكانها بين الحصار والمعارك المتقطعة، في وقت تتنافس القوى الكبرى على النفوذ الإقليمي، وسط محاولات للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يبدو هشًا في مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية المستمرة.

إسرائيل نتنياهو معبر رفح تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

مدحت تيخا

مدحت تيخا: معظمنا أصدقاء بـ حق ضايع وده هينعكس إيجابيًا على المسلسل

أحمد سعد

أحمد سعد: السعودية ليها معزة خاصة في قلبي

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. مفاجأة آسر ياسين تربك حسابات الجميع

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد