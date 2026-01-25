قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة

وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من وزارة الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من وزارة الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
أ ش أ

تولي وزارة الداخلية المصرية، اهتماما بالغا برعاية أسر الشهداء، انطلاقا من إيمانها العميق بأن دماء الشهداء التي سالت دفاعا عن الوطن تمثل دينا في أعناق الدولة والمجتمع بأسره، وأن أقل ما يمكن تقديمه هو توفير حياة كريمة ومستقرة لأسرهم، تقديرا لتضحيات أبنائهم في مواجهة الإرهاب والجريمة وحماية الأمن القومي.

وجاء الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة ليجسد هذا الاهتمام، عبر قيام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم أسماء عدد من الشهداء ومنحهم الأنواط والتكريم اللائق بهم.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء وتوفير فترة معايشة لأبنائهم بأكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية في فترة الصيف، ليتعرفوا على ما عايشه شهدائهم من تدريبات ولإدراك دورهم والتضحيات التي قدموها من أجل بلدهم.

وفي هذا الإطار، تبنت وزارة الداخلية استراتيجية شاملة تقوم على الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية، بما يضمن دمج أسر الشهداء في المجتمع وعدم شعورهم بأي عزلة أو حرمان، وتعد هذه الجهود امتدادا لنهج الدولة المصرية في دعم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة على حد سواء.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تحرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم مع أسر الشهداء من خلال قطاعاتها المختلفة، وعلى رأسها قطاع حقوق الإنسان وقطاع الخدمات الاجتماعية، ويتم ذلك عبر الزيارات الدورية، والاطمئنان على الأوضاع المعيشية، والاستجابة السريعة لأي احتياجات أو مشكلات قد تواجه هذه الأسر، كما يتم إشراكهم في مختلف المناسبات الوطنية والدينية، بما يعزز شعورهم بالتقدير والانتماء.

أما في الجانب الاقتصادي، فقد أقرت وزارة الداخلية حزمة من المزايا والدعم المالي لأسر الشهداء، تشمل صرف تعويضات ومعاشات استثنائية، وتقديم مساعدات مالية دورية، فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل مناسبة لأفراد الأسرة القادرين على العمل، سواء داخل قطاعات الوزارة أو بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى.

كما تحرص الوزارة على إعفاء أسر الشهداء من بعض الرسوم وتقديم تسهيلات خاصة في الخدمات التي تقدمها.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، تقدم وزارة الداخلية خدمات طبية متكاملة لأسر الشهداء من خلال مستشفيات الشرطة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتشمل هذه الخدمات الفحص والعلاج المجاني، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية اللازمة، إضافة إلى تنظيم قوافل طبية وعيادات متنقلة تصل إلى أماكن إقامة الأسر، خاصة في المحافظات البعيدة، بما يخفف عنهم أعباء الانتقال وتكاليف العلاج.

كما تحظى الرعاية النفسية باهتمام خاص ضمن منظومة الدعم، إدراكا لما تتعرض له أسر الشهداء من صدمات نفسية وآثار معنوية جراء فقدان ذويهم.

وفي هذا السياق، توفر وزارة الداخلية برامج دعم نفسي وإرشاد اجتماعي، يشرف عليها متخصصون، بهدف مساعدة أفراد الأسرة على تجاوز الأحزان والتكيف مع الواقع الجديد، لا سيما الأطفال الذين فقدوا آباءهم في سن مبكرة.

وفي مجال التعليم، تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بأبناء الشهداء، حيث تقدم لهم منحًا دراسية ومساعدات تعليمية في مختلف المراحل، بدءا من التعليم الأساسي وحتى الجامعي، كما يتم التنسيق مع الجهات التعليمية لتقديم تسهيلات خاصة، وضمان استمرارية تفوقهم الدراسي، إيمانا بأن الاستثمار في تعليم أبناء الشهداء هو استثمار في مستقبل الوطن.

ولا تغفل وزارة الداخلية جانب التكريم المعنوي، إذ تحرص على تخليد ذكرى الشهداء من خلال إطلاق أسمائهم على المنشآت الشرطية أو القاعات التدريبية، وتنظيم احتفالات رسمية في المناسبات الوطنية لتكريم أسرهم، بحضور قيادات الوزارة، ويعد هذا التكريم رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمنها واستقرارها.

وفي المجمل، تعكس جهود وزارة الداخلية المصرية لرعاية أسر الشهداء التزاما صادقا تجاه من قدموا أغلى ما يملكون فداء للوطن، فهذه الجهود لا تقتصر على الدعم المادي فحسب، بل تمتد لتشمل مختلف جوانب الحياة، بما يضمن لأسر الشهداء حياة كريمة ومستقرة، ويؤكد أن تضحيات الشهداء ستظل محل تقدير ووفاء دائم من الدولة المصرية.

وزارة الداخلية المصرية اهتماما بالغا برعاية أسر الشهداء دماء الشهداء دفاعا عن الوطن الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

إقبال جماهيري كثيف في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تفاصيل

أرشيفية

غارات إسرائيلية تستهدف مخزنًا في منطقة البقاع شرقي لبنان

أرشيفية

محطات الطاقة الأوكرانية تتعرض لقصف متواصل رغم المفاوضات الجارية

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد