خلافات الجيرة تدفع شخصا للتعدى على فتاة بسلاح أبيض بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى السيدات وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/الجارى تبلغ لقسم شرطة العجوزة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من جارها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجرحين قطعيين بالوجه والرأس مستخدماً سلاح أبيض لخلافات حول الجيرة.

أمكن تحديد وضبط المذكور والسلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.