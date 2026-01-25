منتدى الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات: دور الشباب في الفعاليات الثقافية يسهم في تطوير أدوات العمل الثقافي وتجديد أساليبه

أكد الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة أن دور الشباب في الفعاليات الثقافية والتنموية يتجاوز الأطر التنفيذية التقليدية؛ ليشمل إسهامات فكرية وإبداعية تسهم في تطوير أدوات العمل الثقافي وتجديد أساليبه، بما يواكب التحولات الرقمية والمعرفية المتسارعة ويعزز من فاعليته وتأثيره المجتمعي.

جاء ذلك خلال المنتدى الشبابي الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن برنامجه الثقافي على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، تحت شعار "دور الشباب في التنمية الثقافية".

ويأتي ذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى تمكين الطاقات الشابة، وتعزيز إسهامها النوعي في الحراك الثقافي والمعرفي، وترسيخ دورها كشريك فاعل في تحقيق استدامة التنمية الثقافية.

وأكد أكاديميون، في مداخلاتهم خلال المنتدى، أن مشاركة الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الـ5 سنوات الأخيرة أسهمت بشكل ملموس في إحداث تحولات نوعية في ملامح المعرض وطبيعة أدائه.

وأوضحوا أن التطبيقات الإلكترونية، والمواقع الإخبارية للمعرض، وإذاعات الإنترنت وبرامج التطوع، تمثل نماذج بارزة لإسهامات شبابية أسهمت في تطوير الفعل الثقافي وتعزيز فاعليته وسرعة انتشاره.

وأضافوا أن دعم المؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها الأرشيف والمكتبة الوطنية، لمبادرات الشباب يسهم في توفير بيئة محفزة للإبداع، ويعزز من حضورهم في المشهد الثقافي بوصفهم صنّاع محتوى وشركاء في التنمية، وليسوا مجرد متلقين.

وجاء المنتدى انطلاقًا من رؤية الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تضع الاستثمار في الإنسان، ولاسيما فئة الشباب، في صدارة أولوياتها، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء الوعي الثقافي، وصون الذاكرة الوطنية، وضمان استدامة نقل المعرفة بين الأجيال، وتعزيز الهوية الثقافية العربية.