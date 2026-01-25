هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور

تقدم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل السابق ونقيب المهندسين (2018- 2022)، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المهندسين، وذلك قبل ساعات من غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2026.

وقدم ضاحي أوراق ترشحه في نقابة القاهرة الفرعية، اليوم الأحد- بحسب ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس معتز طلبة لموقع (صدى البلد) الإخباري- وهو آخر أيام الترشح الموافق 25 يناير 2026.

من هو المهندس هاني ضاحي؟

حصل المهندس هاني ضاحي على بكالوريوس الهندسة عام 1977، كما حصل على دبلومة إدارة المشروعات من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

استكمل دراساته العليا في مجال التخطيط وإدارة المشروعات الكبرى بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دراسات عليا في التخطيط ومراقبة المشروعات الكبرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأ مسيرته المهنية مهندسًا لتنفيذ المشروعات بشركة بتروجت، ثم تدرج في المناصب ليشغل موقع المدير التنفيذي للمشروعات، فمدير التخطيط ومراقبة المشروعات، ثم مديرًا عامًا لأفرع الشركة الرئيسية الشرقية والشمالية، قبل أن يُعيَّن مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا بمجلس إدارة الشركة اعتبارًا من عام 2000.

وخلال الفترة من 2001 إلى 2003، تولّى المهندس هاني ضاحي رئاسة مجلس الإدارة والعضوية المنتدبة لشركة مصر للمشروعات والصيانة (صان مصر)، وهي شركة مشتركة مع مجموعة ABB العالمية.

كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت في الفترة من 2003 إلى 2010، ثم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي خلال الفترة من 2010 إلى 2011.

وفي عام 2011، عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة المصرية للبترول، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2013، ثم تولّى حقيبة وزارة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2015.

وشغل المهندس هاني ضاحي منصب نقيب المهندسين في الفترة من 2018 حتى العام 2022.