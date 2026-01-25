قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور

المهندس هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس
المهندس هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس
الديب أبوعلي

تقدم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل السابق ونقيب المهندسين (2018- 2022)، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المهندسين، وذلك قبل ساعات من غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2026.

وقدم ضاحي أوراق ترشحه في نقابة القاهرة الفرعية، اليوم الأحد- بحسب ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس معتز طلبة لموقع (صدى البلد) الإخباري- وهو آخر أيام الترشح الموافق 25 يناير 2026.

من هو المهندس هاني ضاحي؟

حصل المهندس هاني ضاحي على بكالوريوس الهندسة عام 1977، كما حصل على دبلومة إدارة المشروعات من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة.

استكمل دراساته العليا في مجال التخطيط وإدارة المشروعات الكبرى بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دراسات عليا في التخطيط ومراقبة المشروعات الكبرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأ مسيرته المهنية مهندسًا لتنفيذ المشروعات بشركة بتروجت، ثم تدرج في المناصب ليشغل موقع المدير التنفيذي للمشروعات، فمدير التخطيط ومراقبة المشروعات، ثم مديرًا عامًا لأفرع الشركة الرئيسية الشرقية والشمالية، قبل أن يُعيَّن مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا بمجلس إدارة الشركة اعتبارًا من عام 2000.

وخلال الفترة من 2001 إلى 2003، تولّى المهندس هاني ضاحي رئاسة مجلس الإدارة والعضوية المنتدبة لشركة مصر للمشروعات والصيانة (صان مصر)، وهي شركة مشتركة مع مجموعة ABB العالمية.

كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت في الفترة من 2003 إلى 2010، ثم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي خلال الفترة من 2010 إلى 2011.

وفي عام 2011، عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة المصرية للبترول، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2013، ثم تولّى حقيبة وزارة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2015.

وشغل المهندس هاني ضاحي منصب نقيب المهندسين في الفترة من 2018 حتى العام 2022.

هاني ضاحي المهندس هاني ضاحي انتخابات المهندسين النقابة العامة للمهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المهندسين المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

الدوريتوس

في 10 دقائق.. طريقة تحضير الدوريتوس بالمنزل

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد