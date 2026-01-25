قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية بالأراضي الفلسطينية المحتلة
زيلينسكي: وثيقة بشأن الضمانات الأمريكية لأمن أوكرانيا جاهزة بنسبة 100%
دعاء المساء في 7 من شهر شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار

إبراهيم محلب
إبراهيم محلب
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، إن الأوضاع في غزة تتجاوز السياسة لتصل إلى حد الكارثة الإنسانية في ضوء ما أسفرت عنه من تداعيات كارثية.

وقال محلب، خلال كلمة بندوة بعنوان "غزة ما بعد الحرب" على هامش معرض الكتاب، إن الكارثة التي تشهدها غزة تترواح بين العديد من المستويات، منها ما شهدته على مستوى القتلى والمصابين، ناهيك عن انتشار الأمراض بصورة كبيرة بين سكان القطاع.

وأضاف محلب، أن الأمور لا تقتصر عند هذا الحد، وإنما تمتد إلى أوضاع اقتصادية مع انهيار البنية الأساسية وانتشار البطالة بصورة كبيرة، وهو ما يمثل كارثة تتجاوز السياسة وإنما أوضاع إنسانية صعبة، يعيشها أكثر من مليوني مواطن.

وأوضح أن نطاق الأزمة امتد إلى البيئة وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية ناهيك عما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للمعايير الدولية.

الدور المصري

وأعرب محلب ، عن إشادته الكبيرة بالدور المصري، وهو ما بدا في حجم المساعدات التي وصلت إلى القطاع خلال الشهور الماضية، والتي وصلت إلى اكثر من  80% من حجم المساعدات التي دخلت القطاع.

وشدد محلب على ثقته بأن مصر ستقوم بالدور الرئيسي فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي سوف يشهدها القطاع، موضحا أن لديها الخبرات في بناء المدن والمدارس والمساكن وهو ما يعيد إحياء الآمال لدي المواطن.

رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب الأوضاع في غزة الكارثة الإنسانية غزة ما بعد الحرب

