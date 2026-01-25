إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار

قال رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، إن الأوضاع في غزة تتجاوز السياسة لتصل إلى حد الكارثة الإنسانية في ضوء ما أسفرت عنه من تداعيات كارثية.

وقال محلب، خلال كلمة بندوة بعنوان "غزة ما بعد الحرب" على هامش معرض الكتاب، إن الكارثة التي تشهدها غزة تترواح بين العديد من المستويات، منها ما شهدته على مستوى القتلى والمصابين، ناهيك عن انتشار الأمراض بصورة كبيرة بين سكان القطاع.

وأضاف محلب، أن الأمور لا تقتصر عند هذا الحد، وإنما تمتد إلى أوضاع اقتصادية مع انهيار البنية الأساسية وانتشار البطالة بصورة كبيرة، وهو ما يمثل كارثة تتجاوز السياسة وإنما أوضاع إنسانية صعبة، يعيشها أكثر من مليوني مواطن.

وأوضح أن نطاق الأزمة امتد إلى البيئة وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية ناهيك عما يمثله ذلك من مخالفة صريحة للمعايير الدولية.

الدور المصري

وأعرب محلب ، عن إشادته الكبيرة بالدور المصري، وهو ما بدا في حجم المساعدات التي وصلت إلى القطاع خلال الشهور الماضية، والتي وصلت إلى اكثر من 80% من حجم المساعدات التي دخلت القطاع.

وشدد محلب على ثقته بأن مصر ستقوم بالدور الرئيسي فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة التي سوف يشهدها القطاع، موضحا أن لديها الخبرات في بناء المدن والمدارس والمساكن وهو ما يعيد إحياء الآمال لدي المواطن.