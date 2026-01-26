محافظ أسيوط: الكشف على 780 حالة في القافلة الطبية المجانية بعرب القداديح

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات متكاملة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات صحية وتوعوية متنوعة تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وبناء قدرات الأفراد، في إطار خطة الدولة لبناء مجتمع متقدم وواعٍ يشارك بفاعلية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وأشار المحافظ، إلى أن القافلة شهدت إقبالًا ملحوظًا في يومها الأول، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 780 حالة، وشملت خدماتها عددًا من التخصصات الطبية، من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب، بما يسهم في تعزيز ثقافة الوقاية والتشخيص المبكر.

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر، أن القافلة تضمنت أيضًا تخصصات الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والصدرية، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، إلى جانب متابعة الأمراض المزمنة، فضلًا عن إجراء التحاليل والفحوصات المعملية، وتقديم خدمات التثقيف الصحي، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة، التي تضم مجموعة متكاملة من الأدوية اللازمة لكافة التخصصات الطبية المشاركة.