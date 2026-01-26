وفاة خالة ميمي جمال

توفت أمس ، خالة الفنانة القديرة ميمي جمال، حيث من المقرر اقامة جنازتها اليوم، فى مدينة الاسكندرية.

وكان قد تقرر تأجيل برنامج "نجم وندوة" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ليقام يوم الاثنين 2 فبراير، في السابعة مساء، بقصر السينما بجاردن سيتي.

ويستضيف البرنامج الفنانة ميمي جمال، للحديث حول مشوارها الفني الممتد، وبداياتها في عالم السينما، وكواليس عملها مع نخبة من كبار نجوم الفن، إلى جانب تجربتها في تقديم الأدوار المختلفة التي رسخت حضورها لدى الجمهور. ويدير اللقاء المخرج عادل عوض.

ويتضمن البرنامج عرض الفيلم الكوميدي "لف ودوران"، الذي تشارك فيه الفنانة ميمي جمال بدور عايدة، وذلك عقب انتهاء الندوة، للحديث عن تجربتها مع صناع الفيلم.



