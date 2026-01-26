أنغام سماوية لـ هوس ايروف بالجمهورية

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً بعنوان أنغام سماوية لفريق هوس ايروف التابع لكنيسة مار جرجس المطرية القبطية الارثوذكسية وذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الثقافة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويقوده رامز جورج وإشراف الدكتور أنسى نجيب ومن إخراج جورج موسى وذلك فى الثامنة مساء الخميس ٢٩ يناير على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج مختارات من الترانيم المرتبطة بقصص عن التوبة مصحوبة بآداء درامى و ترانيم أخرى مدمجه (ميدلى) تراثية ومعاصرة تتميز بالتنوع فى أشكال وأنماط الحانها وموسيقاها المقدمة بالاضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية الوطنية .

فريق تسبيح كنسي تابع لكنيسة مارجرجس بالمطرية

جدير بالذكر أن كورال هوس ايروف فريق تسبيح كنسي تابع لكنيسة مارجرجس بالمطرية يضم مجموعة من المرنمين ذوى الأصوات المميزة، تأسس عام 2001 وقدم الكثير من العروض الناجحة إلى جانب خدمات متعددة في كل المناسبات الدينية فى مختلف الكنائس المصرية، كما شارك فى عدة إحتفالات منها الذكرى الاولى لشهداء ماسبيرو 2013، حفل من جديد بالمركز الثقافي الكاثوليكي 2017، أعياد الكريسماس بمكتبة مصر العامة 2018 و2019، حفل لأجلهم لدعم مسرح الجيزويت 2023، أصدر البومات حققت نجاحا كبيراً وفاز بجوائز هامة كان اخرها من مهرجان الكرازة .