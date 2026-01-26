قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أنغام سماوية لـ هوس ايروف بالجمهورية

فريق هوس ايروف التابع لكنيسة مار جرجس
فريق هوس ايروف التابع لكنيسة مار جرجس
أحمد إبراهيم

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً بعنوان أنغام سماوية لفريق هوس ايروف التابع لكنيسة مار جرجس المطرية القبطية الارثوذكسية وذلك فى إطار التعاون المستمر بين وزارة الثقافة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. 

ويقوده رامز جورج وإشراف الدكتور أنسى نجيب ومن إخراج جورج موسى وذلك فى الثامنة مساء الخميس ٢٩ يناير على مسرح الجمهورية . 

يتضمن البرنامج مختارات من الترانيم المرتبطة بقصص عن التوبة مصحوبة بآداء درامى و ترانيم أخرى مدمجه (ميدلى) تراثية ومعاصرة تتميز بالتنوع فى أشكال وأنماط الحانها وموسيقاها المقدمة بالاضافة إلى عدد من الأعمال الغنائية الوطنية .

فريق تسبيح كنسي تابع لكنيسة مارجرجس بالمطرية 

جدير بالذكر أن كورال هوس ايروف فريق تسبيح كنسي تابع لكنيسة مارجرجس بالمطرية يضم مجموعة من المرنمين ذوى الأصوات المميزة، تأسس عام 2001 وقدم الكثير من العروض الناجحة إلى جانب خدمات متعددة في كل المناسبات الدينية فى مختلف الكنائس المصرية، كما شارك فى عدة إحتفالات منها الذكرى الاولى لشهداء ماسبيرو 2013، حفل من جديد بالمركز الثقافي الكاثوليكي 2017، أعياد الكريسماس بمكتبة مصر العامة 2018 و2019، حفل لأجلهم لدعم مسرح الجيزويت 2023، أصدر البومات حققت نجاحا كبيراً وفاز بجوائز هامة كان اخرها من مهرجان الكرازة .

دار الأوبرا المصرية علاء عبد السلام كنيسة مار جرجس المطرية القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة فريق هوس ايروف التابع لكنيسة مار جرجس المطرية القبطية الارثوذكسية

