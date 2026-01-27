قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود مصرية لإدخال المساعدات.. خبير: القاهرة أجهضت مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن الجهود المصرية مستمرة  للدفع نحو فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

  وقال أحمد سيد احمد في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :"  مصر أجهضت مخططات تهجير الفلسطينيين من ارضهم "، مضيفا:" إسرائيل تواصل وضع العراقيل امام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة".

  وتابع احمد سيد احمد :"  جهود مصر متواصلة ببالتنسيق مع الشركاء والولايات المتحدة لدخول المزيد من المساعدات لقطاع غزة ". 

وأطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 124، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.  

 ضمت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 124، أكثر من 7060 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: أكثر من 4,500 طن سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 1,400 طنًا مواد طبية ومستلزمات إغاثية، نحو 160 طنًا حليب أطفال، أكثر من ألف طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع. 

 واستجابةً لتداعيات فصل الشتاء، عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي تنوعت بين: أكثر من 24,275 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 28,850 بطانية، 680 مرتبة، 540 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة

