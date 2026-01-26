قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
العليا لانتخابات المهندسين: إعلان الكشوف الأولية للمرشحين عقب انتهاء فحص الملفات غدًا
بعد حصار عامين.. الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على الدلنج وفرار الميليشيات
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حماية وتنمية البحيرات يفتتح المعمل المركزي بمزرعة برسيق السمكية

حماية وتنمية البحيرات يفتتح المعمل المركزي بمزرعة برسيق السمكية
حماية وتنمية البحيرات يفتتح المعمل المركزي بمزرعة برسيق السمكية
شيماء مجدي

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تطوير منظومة الاستزراع السمكي، قام اللواء أ.ح الحسين فرحات، "المدير التنفيذي للجهاز"، بزيارة ميدانية إلى مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة، لمتابعة فعاليات موسم الصيد والوقوف على سير العمل بمختلف قطاعات المزرعة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتعظيم الإستفادة من المزارع السمكية التابعة له ورفع كفاءتها الإنتاجية.

مزرعة برسيق السمكية


وأكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل داخل المزارع السمكية، مشددًا على أن العنصر البشري هو الأساس الحقيقي للعملية الإنتاجية وأحد أهم الأصول الداعمة للجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز على دعم العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأمن الغذائي.


كما شهدت الزيارة متابعة أعمال الصيد بمزرعة برسيق السمكية، حيث أسفرت أعمال الحصاد عن صيد 32 طنًا من الأسماك المتنوعة من حوض سمكي تبلغ مساحته 8 أفدنة، وذلك وفق برامج تشغيل فنية دقيقة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة الإنتاجية.


وخلال جولته التفقدية، قام سيادة اللواء بتفقد صالة الفرز والتجميع، واطّلع على آليات العمل بها، واستمع إلى مطالب ومقترحات العاملين، موجّهًا بدراستها والعمل على تذليل المعوقات. كما وجّه سيادته ببحث سبل تطوير منفذ بيع الأسماك بمزرعة برسيق، بما يتناسب مع كونه منفذ بيع رسمي تابع للجهاز ويعكس الصورة الحضارية له.


وتابع أعمال الصيد بإحدى الحضانات السمكية، مؤكدًا أهمية الإلتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، كما تفقد أعمال رفع كفاءة معمل التحاليل بالمزرعة، وشدد على ضرورة تفعيل دوره في إجراء التحاليل الفنية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارع السمكية، لا سيما المزارع الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المعامل المركزية بالديوان العام ضمن منظومة الإرشاد السمكي.
وفي هذا السياق، تم افتتاح المعمل المركزي ببرسيق بدعم واهتمام مباشر من السيد اللواء، حيث تم إنشاء معمل متكامل لجودة المياه داخل مزرعة برسيق، لمتابعة الأحواض السمكية بشكل دوري وقياس مؤشرات جودة المياه، بما يسهم في تجنب حدوث حالات نفوق الأسماك وضمان استقرار العملية الإنتاجية، حيث يخدم المعمل مزرعة برسيق إلى جانب المزارع الأهلية المحيطة داخل نطاق محافظة البحيرة.
وشملت الزيارة تفقد مبنى الإدارة بالمزرعة، والذي يضم معمل التحاليل، والاطلاع على سير العمل الإداري، كما قام سيادته بزيارة إدارة المعدات، والتقى بعدد من العاملين، موجّهًا الشكر لهم على الجهود المبذولة في أعمال الصيانة، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تشغيل جميع المعدات المتوقفة دعمًا للعملية الإنتاجية.
وفي ختام الجولة، تم المرور على مصنع أعلاف برسيق، حيث إلتقى سيادة اللواء المدير التنفيذي للجهاز بعدد من العاملين بالمصنع، مؤكدًا توجه الجهاز نحو سرعة إعادة تشغيل المصنع والإستفادة من إمكانياته المتاحة، ووجّه بحصر جميع متطلبات إعادة التشغيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في أقرب وقت.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن النتائج المحققة بمزرعة برسيق تعكس كفاءة الإدارة الفنية وحُسن التخطيط والتشغيل، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والمتابعة للمزارع التابعة للجهاز بهدف تعظيم الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع الالتزام بالأسس العلمية الحديثة التي تضمن الاستدامة.
كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن الإستعداد لموسم الصيد تم وفق خطة فنية متكاملة شملت المتابعة الدورية للأحواض السمكية وتطبيق برامج التغذية والرعاية، ما أسهم في تحقيق معدلات إنتاج جيدة وجودة عالية للأسماك، إلى جانب استمرار الدور الإرشادي والتدريبي للمزرعة.
وبدوره، وجّه اللواء أ.ح الحسين فرحات، الشكر والتقدير لجميع العاملين بمزرعة برسيق السمكية على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته لتطوير المزارع السمكية ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة المعروض من الأسماك وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة السمكية.

جهاز حماية وتنمية البحيرات تنمية البحيرات الثروة السمكية الاستزراع السمكي الحسين فرحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تورم القدم

رجليك بتتنفخ الصبح .. حيل منزلية لعلاج تورم القدمين

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

فيروس نيباه

فيروس نيباه يهدد العالم.. أعرف الأعراض والأسباب

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد