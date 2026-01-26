حماية وتنمية البحيرات يفتتح المعمل المركزي بمزرعة برسيق السمكية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تطوير منظومة الاستزراع السمكي، قام اللواء أ.ح الحسين فرحات، "المدير التنفيذي للجهاز"، بزيارة ميدانية إلى مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة، لمتابعة فعاليات موسم الصيد والوقوف على سير العمل بمختلف قطاعات المزرعة، وذلك ضمن خطة الجهاز لتعظيم الإستفادة من المزارع السمكية التابعة له ورفع كفاءتها الإنتاجية.

مزرعة برسيق السمكية



وأكد اللواء أ.ح الحسين فرحات، أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل داخل المزارع السمكية، مشددًا على أن العنصر البشري هو الأساس الحقيقي للعملية الإنتاجية وأحد أهم الأصول الداعمة للجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز على دعم العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأمن الغذائي.



كما شهدت الزيارة متابعة أعمال الصيد بمزرعة برسيق السمكية، حيث أسفرت أعمال الحصاد عن صيد 32 طنًا من الأسماك المتنوعة من حوض سمكي تبلغ مساحته 8 أفدنة، وذلك وفق برامج تشغيل فنية دقيقة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة الإنتاجية.



وخلال جولته التفقدية، قام سيادة اللواء بتفقد صالة الفرز والتجميع، واطّلع على آليات العمل بها، واستمع إلى مطالب ومقترحات العاملين، موجّهًا بدراستها والعمل على تذليل المعوقات. كما وجّه سيادته ببحث سبل تطوير منفذ بيع الأسماك بمزرعة برسيق، بما يتناسب مع كونه منفذ بيع رسمي تابع للجهاز ويعكس الصورة الحضارية له.



وتابع أعمال الصيد بإحدى الحضانات السمكية، مؤكدًا أهمية الإلتزام بالمعايير الفنية والبيئية المعتمدة، كما تفقد أعمال رفع كفاءة معمل التحاليل بالمزرعة، وشدد على ضرورة تفعيل دوره في إجراء التحاليل الفنية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارع السمكية، لا سيما المزارع الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المعامل المركزية بالديوان العام ضمن منظومة الإرشاد السمكي.

وفي هذا السياق، تم افتتاح المعمل المركزي ببرسيق بدعم واهتمام مباشر من السيد اللواء، حيث تم إنشاء معمل متكامل لجودة المياه داخل مزرعة برسيق، لمتابعة الأحواض السمكية بشكل دوري وقياس مؤشرات جودة المياه، بما يسهم في تجنب حدوث حالات نفوق الأسماك وضمان استقرار العملية الإنتاجية، حيث يخدم المعمل مزرعة برسيق إلى جانب المزارع الأهلية المحيطة داخل نطاق محافظة البحيرة.

وشملت الزيارة تفقد مبنى الإدارة بالمزرعة، والذي يضم معمل التحاليل، والاطلاع على سير العمل الإداري، كما قام سيادته بزيارة إدارة المعدات، والتقى بعدد من العاملين، موجّهًا الشكر لهم على الجهود المبذولة في أعمال الصيانة، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تشغيل جميع المعدات المتوقفة دعمًا للعملية الإنتاجية.

وفي ختام الجولة، تم المرور على مصنع أعلاف برسيق، حيث إلتقى سيادة اللواء المدير التنفيذي للجهاز بعدد من العاملين بالمصنع، مؤكدًا توجه الجهاز نحو سرعة إعادة تشغيل المصنع والإستفادة من إمكانياته المتاحة، ووجّه بحصر جميع متطلبات إعادة التشغيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في أقرب وقت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن النتائج المحققة بمزرعة برسيق تعكس كفاءة الإدارة الفنية وحُسن التخطيط والتشغيل، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والمتابعة للمزارع التابعة للجهاز بهدف تعظيم الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مع الالتزام بالأسس العلمية الحديثة التي تضمن الاستدامة.

كما أكد المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، أن الإستعداد لموسم الصيد تم وفق خطة فنية متكاملة شملت المتابعة الدورية للأحواض السمكية وتطبيق برامج التغذية والرعاية، ما أسهم في تحقيق معدلات إنتاج جيدة وجودة عالية للأسماك، إلى جانب استمرار الدور الإرشادي والتدريبي للمزرعة.

وبدوره، وجّه اللواء أ.ح الحسين فرحات، الشكر والتقدير لجميع العاملين بمزرعة برسيق السمكية على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته لتطوير المزارع السمكية ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة المعروض من الأسماك وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة السمكية.