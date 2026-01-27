افتتاح معرض طلاب فروع الجامعات الأجنبية ومستقبل الإبداع والابتكار

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، معرض “طلاب فروع الجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية ومستقبل الإبداع والابتكار”.

ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي نظمته أمانة مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، بالتعاون مع فروع الجامعات الأجنبية العاملة في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر فرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من رؤساء الأفرع ورؤساء جامعات طيبة التكنولوجية وبرج العرب التكنولوجية وأسيوط الجديدة التكنولوجية و6 أكتوبر التكنولوجية ومستشاري الوزير بالأفرع، ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى طلاب أفرع الجامعات الأجنبية وعدد من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

ويأتي تنظيم المعرض تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية دعم الإبداع والابتكار لدى طلاب الجامعات باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية الوزارة، لما له من دور فاعل في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتعزيز التكامل بين العملية التعليمية واحتياجات المجتمع والصناعة.

وخلال جولتها بالمعرض، اطلعت الدكتورة سلوى رشاد على العديد من نماذج المشروعات الطلابية المبتكرة والتي بلغ عددها 150 مشروعًا في عدد من التخصصات المختلفة، من بينها الهندسة، الحاسبات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإعلام الرقمي، تصميم الوسائط الرقمية، الأزياء وأعمال الموضة، العلاج الطبيعي، إدارة الأعمال، علوم الحياة، الطب، طب الأسنان، والصيدلة.

وأشادت أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية بمستوى المشروعات الطلابية التي أظهرت تميز الطلاب وقدرتهم على الابتكار والإبداع.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، أن المعرض يُمثل منصة فاعلة لإبراز قدرات طلاب فروع الجامعات الأجنبية في مجالات الإبداع والابتكار، مشيرةً إلى أن المشروعات المعروضة تعكس مستوى متقدمًا من التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكدت أمين مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية أن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الطلاب المبدعين وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تنظيم هذا المعرض الذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمعرفة والإبداع والابتكار، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع، بما يسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وصرّح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إنشاء فروع الجامعات الدولية داخل جمهورية مصر العربية، موضحًا أنه يوجد حاليًا 9 فروع صدر لها قرار جمهوري وتباشر عملها، إلى جانب 11 فرعًا تم الانتهاء من دراسة ملفاتها وجارٍ استكمال إجراءات استصدار القرارات الجمهورية الخاصة بها، فضلًا عن 10 طلبات لإنشاء فروع جديدة لا تزال قيد الدراسة، بالإضافة إلى 4 فروع لجامعات مصرية بالخارج، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 34 فرعًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المعرض تضمّن استعراضًا لعدد من الأنشطة الطلابية المتميزة في مجال ريادة الأعمال، إلى جانب تقديم نموذج ناجح لشركة ناشئة بدءًا من مرحلة التأسيس، مرورًا بمراحل التنفيذ، وصولًا إلى التسويق والتشغيل.

ويعد المعرض فرصة متميزة لالتقاء طلاب فروع الجامعات الأجنبية بزملائهم في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطلاب من مختلف الجامعات.

وعلى هامش المعرض، شهد الحضور توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة جامعات المعرفة المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري ومؤسسة مصر دوت بكرة لتنمية المهارات، بهدف إتاحة فرص التطوع وتدريب الطلاب عمليًا وتنظيم ندوات وحلقات نقاشية مع صُناع الأفلام، وتنظيم لقاءات مع المخرجين والمنتجين والنقاد خلال فعاليات المهرجانات السينمائية، وإشراك طلاب قسم الإنتاج السينمائي في المهام الإنتاجية والإدارية لصقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.

شهد توقيع بروتوكول التعاون، الدكتور محمود المتيني رئيس مجلس أمناء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ، والدكتورة شهيرة موسى القائم بأعمال رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، والأستاذ علي محمد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر دوت بكرة لتنمية المهارات.

واختُتمت الفعاليات بعقد جلسة حوارية مثمرة بعنوان: «تحفيز منظومة الابتكار: مواءمة الأوساط الأكاديمية والصناعة والشركات الناشئة من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

جدير بالذكر أن المعرض شهد مشاركة عدد من فروع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر، وهي: فرع جامعة الأمير إدوارد، وفرع جامعة كوفنتري، وفرع جامعة هيرتفوردشاير، وفرع جامعة لندن، وفرع جامعة وسط لانكشاير، وفرع جامعة نوفا، وفرع جامعة كازان، وفرع جامعة سانت بطرسبرج، وفرع جامعة شرق لندن، حيث قدم الطلاب من هذه الفروع نماذج مبتكرة ومتميزة لمشروعاتهم في مختلف التخصصات.