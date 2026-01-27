إعلان نتائج طلاب النقل بالجيزة على موقع المديرية .. تعرف عليها

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب النقل للعام الدراسي 2025/2026 الفصل الدراسي الأول على موقع المديرية، وذلك لجميع الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية.

لمعرفة النتيجة إضغط هنا

ويمكن الحصول على نتيجة سنوات النقل 2026 الترم الأول، بإتباع الخطوات التالية من على موقع المديرية:

-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة إضغط هنا

-الضغط على أيقونة نتائج المراحل الأساسية

-اختيار المرحلة التابع لها الطالب من القائمة سواء الإبتداية أو الإعدادية

-اختيار الصف المقيد به الطالب

-إدخال الرقم القومي للطالب

-الضغط على عبارة (عرض النتيجة)

