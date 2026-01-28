أوروبا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي بعد مفاوضات عقدين

أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارة حرة بعد مفاوضات امتدت نحو عقدين، إذ يسعى الجانبان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعويض تأثير سياسات واشنطن الجمركية.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "أبرمنا أم الصفقات كلها. أنشأنا منطقة تجارة حرة لملياري نسمة، من المقرر أن يستفيد منها كلا الجانبين". وتتواجد فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في نيودلهي للاحتفال بالاتفاقية.

أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أعلن عن التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من اليوم، إلى أن الاتفاقية تدعم قطاعي التصنيع والخدمات في الهند، وتعزز ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بالوقت نفسه.

نتائج متوقعة لاتفاقية الهند وأوروبا

يُتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى مضاعفة صادرات سلع الاتحاد إلى الهند بحلول 2032، عبر إلغاء أو خفض رسوم جمركية مفروضة على 96.6% من صادرات الاتحاد السلعية إلى الهند، بحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء. وتشمل هذه المنتجات السيارات، والسلع الصناعية، والنبيذ، والشوكولاتة، والمعكرونة.