منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
ثروت سويلم: المرحلة الثانية للدوري بنظام القرعة.. ومراعاة الاستعداد لكأس العالم
كيف تؤثر ارتفاعات الذهب والفضة على قيمة العملات؟
هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
مقتل منفذ عملية طعن في القدس المحتلة
تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا للتوسع بمشروعات تنمية حقول البترول
بعد ارتفاع الأسعار.. الحكومة تكشف حقيقة نقص المعروض من الدواجن بالأسواق
طعن قضائي من متضرري الأحوال الشخصية لإلزام الحكومة بعرض القانون على مجلس النواب
اقتصاد

أوروبا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي بعد مفاوضات عقدين

الهند واوربا
الهند واوربا
وكالات

أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارة حرة بعد مفاوضات امتدت نحو عقدين، إذ يسعى الجانبان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعويض تأثير سياسات واشنطن الجمركية.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة "إكس" يوم الثلاثاء: "أبرمنا أم الصفقات كلها. أنشأنا منطقة تجارة حرة لملياري نسمة، من المقرر أن يستفيد منها كلا الجانبين". وتتواجد فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في نيودلهي للاحتفال بالاتفاقية.
أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أعلن عن التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من اليوم، إلى أن الاتفاقية تدعم قطاعي التصنيع والخدمات في الهند، وتعزز ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بالوقت نفسه.

نتائج متوقعة لاتفاقية الهند وأوروبا

يُتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى مضاعفة صادرات سلع الاتحاد إلى الهند بحلول 2032، عبر إلغاء أو خفض رسوم جمركية مفروضة على 96.6% من صادرات الاتحاد السلعية إلى الهند، بحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء. وتشمل هذه المنتجات السيارات، والسلع الصناعية، والنبيذ، والشوكولاتة، والمعكرونة.

الهند أوروبا واشنطن الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية

