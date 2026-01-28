مسؤولة أممية تدعو إلى رفع القيود المفروضة على المرأة الأفغانية

دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ، في ختام زيارتها إلى العاصمة الأفغانية كابول، إلى رفع القيود الأوسع نطاقا التي تحد من فرص حصول المرأة على العمل والتعليم والمشاركة في الحياة العامة الأفغانية وإزالة القيود المفروضة على الموظفات العاملات مع الأمم المتحدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. حثت المسؤولة الأممية على الرفع الفوري لجميع هذه القيود، وشجعت سلطات الأمر الواقع على الانخراط الكامل في عملية الدوحة والوفاء بالتزاماتها الدولية الضرورية لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي.

والتقت ديكارلو - أثناء الزيارة - أعضاء في السلك الدبلوماسي في كابول، ونساء أفغانيات وأعضاء في المجتمع المدني وموظفات أفغانيات في الأمم المتحدة.

وأكدت أهمية تسهيل عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون عوائق، وطلبت دعم السلطات في هذا الشأن فيما اتفقت مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان على مواصلة التعاون.