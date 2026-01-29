قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
محافظات

خدمات طبية أقرب للمواطنين.. دويدار يفتتح وحدة العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان بكوم إشقاو بسوهاج

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة جديدة تستهدف التيسير على المواطنين والتوسع في تقديم الخدمات الصحية داخل القرى، افتتح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، وحدة العلاج الطبيعي وعيادة الأسنان بوحدة طب الأسرة القديمة بقرية كوم إشقاو.

وذلك وسط حضور كبير من أهالي القرية، في مشهد عكس أهمية الخدمة الجديدة ومدى احتياج المواطنين لها.

افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بـ"كوم إشقاو"

وجاء الافتتاح بحضور النائب مجدي القاضي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، والدكتور ياسر حمدان مدير إدارة طما الصحية، إلى جانب نواب رئيس مجلس مدينة طما، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية والتوسع في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتهدف الوحدة الجديدة إلى تقديم جلسات وخدمات العلاج الطبيعي، إلى جانب خدمات طب الأسنان، لأهالي قرية كوم إشقاو والقرى المجاورة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، ويجنبهم مشقة الانتقال إلى المدن أو المستشفيات البعيدة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور عمرو دويدار أن خدمة المواطن السوهاجي وتوفير الرعاية الصحية الآمنة بالقرب من محل إقامته تمثل هدفًا أساسيًا ومحوريًا لمديرية الصحة، مشددًا على متابعته اليومية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة بجميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، والعمل المستمر على تطويرها والارتقاء بها.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن العمل داخل القطاع الصحي بسوهاج يسير وفق خطة واضحة تستهدف الوصول بالخدمة الطبية الجيدة والآمنة إلى كل مواطن في مكان إقامته، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في التوسع بافتتاح خدمات جديدة، وتطوير الوحدات الصحية القائمة، ودعمها بكوادر طبية مدربة وتجهيزات حديثة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة، وبما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم الصحية على أرض الواقع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج وحدة العلاج الطبيعي كوم إشقاو

