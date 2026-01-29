سعد الصغير عن أبنائه: حبايبي وأولادي وأصحابي

شارك الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بأبنائه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام معبرًا عن حبه الشديد لهم.

وعلق الصغير على الصورة قائلاً: "حبايبي وأولادي وأصحابي اللهم احفظهم يارب ويخليكوا يا حبايبي اللهم آمين ".

في تجربة هي الأولى من نوعها، يجري حاليا تصوير مسلسل من انتاج جزائري في مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، و يضم مجموعة من النجوم الجزائريين و المصريين.

العمل الذي يحمل كعنوان مبدئي "فرصة عمل"، هو من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، و تأليف السيناريست و الكاتب المصري أحمد صبحي.

و يشارك فيه كل من الفنانة القديرة عايدة رياض و الفنان القدير محمد الصاوي، إلى جانب عمرو عبد العزيز، سعد الصغير و عزة مجاهد، و كضيف شرف الفنان علاء مرسي.

أما من الجانب الجزائري حضرت أسماء من بينها الممثلة سهيلة معلم و الفنان محمد خساني إلى جانب ابنته يمينة التي بدأت تشتهر بظهورها الناجح في المسلسلات الجزائرية. العمل الفني الذي يتم بثه خلال السباق الرمضاني 2026، سيعرض على قناة وان تي في الجزائرية، والمفاجأة بالنسبة للجهمور أنه سيأتي في تناغم اللهجتين المصرية والجزائرية في تجربة هي الأولى من نوعها.