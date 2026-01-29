قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
فن وثقافة

سعد الصغير عن أبنائه: حبايبي وأولادي وأصحابي

سعد الصغير
سعد الصغير
يارا أمين

شارك الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بأبنائه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام معبرًا عن حبه الشديد لهم.

وعلق الصغير على الصورة قائلاً: "حبايبي وأولادي وأصحابي اللهم احفظهم يارب ويخليكوا يا حبايبي اللهم آمين ".

في تجربة هي الأولى من نوعها، يجري حاليا تصوير مسلسل من انتاج جزائري في مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، و يضم مجموعة من النجوم الجزائريين و المصريين. 

العمل الذي يحمل كعنوان مبدئي "فرصة عمل"، هو من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، و تأليف السيناريست و الكاتب المصري أحمد صبحي. 

و يشارك فيه كل من الفنانة القديرة عايدة رياض و الفنان القدير محمد الصاوي، إلى جانب عمرو عبد العزيز، سعد الصغير و عزة مجاهد، و كضيف شرف الفنان علاء مرسي.

 أما من الجانب الجزائري حضرت أسماء من بينها الممثلة سهيلة معلم و الفنان محمد خساني إلى جانب ابنته يمينة التي بدأت تشتهر بظهورها الناجح في المسلسلات الجزائرية. العمل الفني الذي يتم بثه خلال السباق الرمضاني 2026، سيعرض على قناة وان تي في الجزائرية، والمفاجأة بالنسبة للجهمور أنه سيأتي في تناغم اللهجتين المصرية والجزائرية في تجربة هي الأولى من نوعها.

الفنان سعد الصغير سعد الصغير إنستجرام مدينة الإنتاج الإعلامي عايدة رياض

