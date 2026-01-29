قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
بعد وصول الشرع إلى موسكو .. هل تسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بين الغلاء وضغط المظاهر .. كيف تعيد الأسر ترتيب استهلاكها لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية
محمد البدوي

في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت إدارة ميزانية الأسرة ضرورة لا رفاهية، خاصة مع تزايد الضغوط الاجتماعية وأنماط الاستهلاك غير المدروسة. 

متطلبات الحياة الأساسية

فبين متطلبات الحياة الأساسية والرغبة في الحفاظ على مستوى معيشي معين، تجد كثير من الأسر نفسها أمام معادلة صعبة تحتاج إلى وعي ومرونة في اتخاذ القرار. 

إعادة ترتيب الأولويات 

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تغييرًا حقيقيًا في العادات الاستهلاكية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن الاستقرار المالي دون الانسياق خلف المظاهر أو الأعباء التي تفوق القدرة.

تعديل أنماط الاستهلاك

من جانبها؛ أكدت رانيا المارية، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن المرونة في التعامل مع الموارد المالية وتعديل أنماط الاستهلاك تمثلان خط الدفاع الأول أمام التحديات الاقتصادية الراهنة.
 

الإدارة المالية الناجحة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب على قناة صدى البلد أن الإدارة المالية الناجحة تقوم على قاعدة “50-30-20”، حيث يتم توجيه 50% من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، و30% للرغبات والأنشطة الترفيهية، بينما يُخصص 20% للادخار أو سداد الالتزامات المالية.

 الانجراف وراء المظاهر الاجتماعية

وحذرت المارية من الانجراف وراء المظاهر الاجتماعية، منتقدة لجوء بعض الأسر إلى إنفاق ما يصل إلى 80% من دخلها على مصروفات المدارس الدولية تحت شعار الاستثمار في الأبناء، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا.

تحديد الأولويات لعبور الأزمة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن قيمة الإنسان لا تُقاس بالعلامات التجارية أو أماكن الترفيه، بل بالأخلاق والسلوك، داعية الأسر إلى التحاور والمشاركة في تحديد الأولويات لعبور الأزمة بأمان.

التحديات الاقتصادية الأسرة ميزانية الأسرة تكاليف المعيشة الموارد المالية الاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

زراعة النخيل

التضامن: مشروعات الوقف الخيري ركيزة أساسية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية

هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية توقع الإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم مع هيئة الغذاء والدواء الرواندية لتعزيز التعاون الدولى

ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا ودينيًا

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا ودينيًا ندوة بمعرض الكتاب

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد