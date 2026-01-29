مباحثات مصرية رواندية في كيجالي لتعزيز الأمن المائي وزيارات ميدانية لمشروعات الري المقترحة

في خطوة عملية لتعزيز التنسيق الفني وتفعيل الشراكات التاريخية، بدأ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، زيارة رسمية للعاصمة الرواندية كيجالي اليوم الخميس. وتهدف الزيارة إلى عقد مباحثات رفيعة المستوى مع وزيري البيئة والزراعة في رواندا، بالتزامن مع انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع إدارة الموارد المائية والري.

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦ للعاصمة الرواندية كيجالي فى زيارة رسمية تهدف لتعزيز العلاقات المصرية الرواندية في مجال المياه .

مراسم ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة بين البلدين

ومن المقرر أن يعقد الدكتور هانى سويلم جلسة مباحثات رسمية مع السيدة برناديت أراكوى وزيرة البيئة الرواندية، وتليسفورى دابامينى وزير الزراعة الرواندى، كما سيشارك الدكتور هانى سويلم والسيدة برناديت أراكوى فى مراسم ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة بين البلدين، بالإضافة لقيام سيادتهما بعدد من الزيارات الميدانية لعدد من مواقع المشروعات المقترح تنفيذها بدولة رواندا .

جدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة لـ "مشروع إدارة الموارد المائية والري" بالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك برئاسة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور إيمانويل روكوندا مدير عام مجلس الموارد المائية الرواندي، وبحضور ممثلي الجانبين المصري والرواندي، وبمشاركة عدد من القيادات المعنية والخبراء والفنيين من كلا البلدين، وممثلي السفارة المصرية في كيجالي، بما يعكس أهمية هذا الاجتماع بإعتباره خطوة مؤسسية أولى لتفعيل أطر التعاون المشترك، ووضع الأسس العملية للتنسيق الفني والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة .



ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥، خلال زيارة الرئيس الرواندي إلى القاهرة، حيث يهدف الاجتماع لإستعراض مجالات التعاون ذات الأولوية، ومناقشة خطة العمل المقترحة، وتحديد آليات التنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع المقترحة لتنفيذ مكونات مذكرة التفاهم .