برشلونة في مواجهة إلتشي.. ومهمة صعبة للريال بالدوري الإسباني

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الى تخطي موقعة إلتشي بالدوري الاسباني المقرر لها بعد غد، وفي نفس اليوم يخرج أتلتيكو مدريد لمواجهة خارج أرضه أمام ليفانتي، بينما سيخوض ريال مدريد مباراة على ملعبه ووسط جماهيره أمام رايو فاييكانو.

وفي معقل إلتشي، يسعى برشلونة بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك لتعزيز صدارته لجدول الترتيب، حيث يعتلي القمة برصيد 52 نقطة، يطارده ريال مدريد 51 نقطة، وخلفهما أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

ومن المنتظر أن يستعيد فليك جهود نجم الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، الذي غاب عن مواجهة كوبنهاجن بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات. ويتسلح الفريق الكتالوني أيضا بصحوة الرباعي الهجومي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وماركوس راشفورد، الذين سجلوا الأهداف الأربعة في شباك الفريق الدنماركي.

وفي الجهة الأخرى، يطمع إلتشي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لإيقاف نزيف النقاط بعد تعادلين وخسارتين في آخر أربع جولات، مما أدى لتراجع الفريق للمركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

أما أتلتيكو مدريد بقيادة مديره الفني دييجو سيميوني، فهو يتطلع لمواصلة الصحوة المحلية وتعزيز تواجده في المركز الثاني عندما يحل ضيفا على ليفانتي صاحب المركز التاسع عشر وقبل الأخير، ولكن سيميوني ولاعبيه عليهم الحذر من منافسهم الذي حقق فوزين وتعادلين في آخر خمس جولات.

من جانبه، يتطلع ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد لتخفيف الضغوط عليه وعلى فريقه عندما يستقبل رايو فاييكانو، الذي خسر آخر مباراتين ليتراجع للمركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ولكن مواجهة الريال وفاييكانو تبقى أحد ديربيات مدريد، ولها حساسية خاصة، كما أن فاييكانو سبق أن أحرج الريال تحت قيادة مدربه السابق تشابي ألونسو، وفرض عليه التعادل السلبي في مباراة الدور الأول هذا الموسم التي أقيمت على ملعب "فاييكاس" في 9 نوفمبر الماضي.

وتشهد الجولة الثانية والعشرون من الدوري الإسباني أيضا "ديربي الباسك" الذي سيجمع بين أتلتيك بلباو وضيفه ريال سوسيداد.

ويدخل بلباو بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي اللقاء بعد توديع دوري أبطال أوروبا من الدور الأول بخسارة صادمة على ملعبهم ووسط جماهيرهم أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، ونتائج كارثية في آخر خمس جولات، اكتفى خلالها الفريق بنقطة واحدة فقط مقابل أربع هزائم.

وتراجع ترتيب بلباو للمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعدما كان أحد فرسان المقدمة الموسم الماضي، بينما يمر منافسه سوسيداد بصحوة فنية على مستوى الأداء والنتائج بثلاثة انتصارات متتالية منها إسقاط برشلونة حامل اللقب في الجولة قبل الماضية، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.