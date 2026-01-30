الأم الحنون والصديقة.. سلاف فواخرجي تنعى هدى شعراوي

نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنانة القديرة هدى شعراوي بكلمات مؤثرة، معبّرة عن صدمتها وحزنها العميق عقب تلقيها خبر وفاتها، التي هزّت الوسطين الفني والشعبي في دمشق.



وشاركت فواخرجي رسالة وداع عبر حسابها الشخصي على منصة X، عبّرت فيها عن مشاعر الفقد، وكتبت:

«الغالية والحبيبة، الأم الحنون والصديقة… وداعًا هدى شعراوي. خبر رحيلك مفجع وموجع. لروحك الرحمة والسلام، والعزاء والصبر لعائلتك ولنا جميعًا».



وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقرّبة من عائلة الفنانة الراحلة، إلى جانب عدد من الجيران، عن تفاصيل أولية تتعلق بالحادثة التي وقعت داخل منزلها في دمشق.



ووفقًا لشهادات متداولة، فإن أحد أفراد العائلة اكتشف الواقعة بعد ملاحظته مؤشرات غير طبيعية داخل المنزل، ليعثر عليها في غرفتها وقد تعرّضت لاعتداء. وأفادت المعلومات بأن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق فورًا، وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، حيث أشارت المعطيات الأولية إلى الاشتباه بإحدى العاملات المنزليات التي كانت متواجدة في المنزل وغادرت في توقيت مبكر من الصباح.