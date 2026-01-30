قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
محافظات

إقبال كبير من الصغار على مكاتب تحفيظ القرآن بمساجد الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

​أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، مواصلة دورها الريادي في خدمة كتاب الله عز وجل، حيث تشهد مكاتب التحفيظ نشاطا مكثفا يهدف إلى ربط الأجيال الناشئة بهويتها الدينية والوطنية.

نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم

وأكدت المديرية في بيان لها، أن هذه الجهود تأتي برعاية من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، لضمان نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتة أن مكاتب التحفيظ تركز على بناء وجدان النشء وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم.

يذكر أن وزارة الأوقاف تواصل أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وذلك في إطار دورها في العناية بكتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وضبطًا وفهمًا، وفق منهجية علمية منضبطة.

وتقام الأنشطة القرآنية بمكاتب التحفيظ وفق الضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام التنفيذ، وتحقيق الأهداف، وجودة الأداء. 

كما تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لتفعيل دور مكاتب التحفيظ بوصفها منارات قرآنية فاعلة، تسهم في إعداد أجيال متقنة لكتاب الله، وتدعم رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وفهم رسالته وحملها كما ينبغي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اوقاف الوادي الجديد

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

