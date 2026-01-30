إقبال كبير من الصغار على مكاتب تحفيظ القرآن بمساجد الوادي الجديد

​أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، مواصلة دورها الريادي في خدمة كتاب الله عز وجل، حيث تشهد مكاتب التحفيظ نشاطا مكثفا يهدف إلى ربط الأجيال الناشئة بهويتها الدينية والوطنية.

نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم

وأكدت المديرية في بيان لها، أن هذه الجهود تأتي برعاية من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف من الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية، لضمان نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة، لافتة أن مكاتب التحفيظ تركز على بناء وجدان النشء وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم.

​

يذكر أن وزارة الأوقاف تواصل أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وذلك في إطار دورها في العناية بكتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وضبطًا وفهمًا، وفق منهجية علمية منضبطة.

وتقام الأنشطة القرآنية بمكاتب التحفيظ وفق الضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام التنفيذ، وتحقيق الأهداف، وجودة الأداء.

كما تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لتفعيل دور مكاتب التحفيظ بوصفها منارات قرآنية فاعلة، تسهم في إعداد أجيال متقنة لكتاب الله، وتدعم رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وفهم رسالته وحملها كما ينبغي.