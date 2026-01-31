تارا عبود تكشف كواليس شخصيتها في مسلسل «فخر الدلتا» .. خاص

كشفت الفنانة الشابة تارا عبود في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل «فخر الدلتا»، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، مؤكدة سعادتها الكبيرة بالمشاركة في عمل درامي مصري.



وأوضحت تارا أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة بسيطة تعمل في إحدى الشركات، وتبدأ رحلتها وسط ظروف حياتية ، قبل أن تشهد حياتها العديد من المفاجآت والتغيرات غير المتوقعة مع تطور الأحداث، وهو ما جذبها للشخصية وجعلها متحمسة لتقديمها.

وأضافت أن تجربة العمل في مصر تمثل لها خطوة مهمة ومميزة في مشوارها الفني، خاصة في ظل التعاون مع نخبة كبيرة من نجوم الدراما، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مليئة بالحماس والتعاون.

ويضم مسلسل «فخر الدلتا» كوكبة من الفنانين، من بينهم حنان سليمان، نبيل عيسى، أحمد صيام، انتصار، حنان يوسف، وحجاج عبد العظيم، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، أبرزهم تارا عبود، أحمد عصام السيد، علي السبع، أحمد هشام، سارة علاء، لينا إيهاب، وليد عبد الغني، وفرح عزت.



ويعد المسلسل أول بطولة درامية للفنان أحمد رمزي، وهو من تأليف حسن علي وإخراج هادي بسيوني، ومن المقرر عرضه عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.