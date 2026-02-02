قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقائدي المركبات.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 55 ألف ريال.. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية
هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟.. الإفتاء توضح
طقس اليوم | بارد ورياح وأمطار خفيفة
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
رياضة

مواجهات كروية قوية اليوم الاثنين 2 فبراير 2026

الهلال والأهلي
الهلال والأهلي
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الاثنين 2-2-2026 حالة من الزخم الكروي، حيث تُقام مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير. ويتصدر المشهد كلاسيكو السعودية المرتقب بين الهلال والأهلي، إلى جانب مواجهة قوية تجمع أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تُستكمل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة واحدة قوية في ختام الجولة، حيث يلتقي:

  • سندرلاند × بيرنلي
     الساعة 10:00 مساءً
     على قناة beIN Sports HD 1

وتسعى كتيبة سندرلاند لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح بيرنلي في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الليجا الإسبانية بمباراة تجمع بين فريقين يبحثان عن تحسين نتائجهما:

  • مايوركا × إشبيلية
    الساعة 10:00 مساءً
     على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري السعودي أمسية نارية بثلاث مباريات قوية، أبرزها كلاسيكو الهلال والأهلي:

  • الرياض × النصر – 5:15 مساءً – قناة Thmanyah 1
  • الأخدود × نيوم – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah 2
  • الهلال × الأهلي – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah 1

وتتجه الأنظار نحو لقاء الهلال والأهلي لما يحمله من تاريخ وإثارة في صراع القمة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ضمن منافسات الكالتشيو، يستضيف أودينيزي نظيره روما في لقاء مرتقب:

  • أودينيزي × روما
     الساعة 9:45 مساءً
     على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس رئيس الإمارات

تُقام مواجهة قوية في كأس رئيس الإمارات تجمع بين:

  • بني ياس × الجزيرة
     الساعة 4:35 مساءً
     على قناة Abu Dhabi Sports 1


 


 

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حازم امام

حازم إمام ينتقد تصرف إمام عاشور: لازم يراجع نفسه والتاريخ خير دليل

اكرم توفيق و ابنه

أكرم توفيق يحتفل بعيد ميلاد ابنه

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

