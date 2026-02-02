مواجهات كروية قوية اليوم الاثنين 2 فبراير 2026

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الاثنين 2-2-2026 حالة من الزخم الكروي، حيث تُقام مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير. ويتصدر المشهد كلاسيكو السعودية المرتقب بين الهلال والأهلي، إلى جانب مواجهة قوية تجمع أودينيزي وروما في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تُستكمل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة واحدة قوية في ختام الجولة، حيث يلتقي:

سندرلاند × بيرنلي

الساعة 10:00 مساءً

على قناة beIN Sports HD 1

وتسعى كتيبة سندرلاند لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح بيرنلي في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات الليجا الإسبانية بمباراة تجمع بين فريقين يبحثان عن تحسين نتائجهما:

مايوركا × إشبيلية

الساعة 10:00 مساءً

على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري السعودي أمسية نارية بثلاث مباريات قوية، أبرزها كلاسيكو الهلال والأهلي:

الرياض × النصر – 5:15 مساءً – قناة Thmanyah 1

الأخدود × نيوم – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah 2

الهلال × الأهلي – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah 1

وتتجه الأنظار نحو لقاء الهلال والأهلي لما يحمله من تاريخ وإثارة في صراع القمة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ضمن منافسات الكالتشيو، يستضيف أودينيزي نظيره روما في لقاء مرتقب:

أودينيزي × روما

الساعة 9:45 مساءً

على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس رئيس الإمارات

تُقام مواجهة قوية في كأس رئيس الإمارات تجمع بين:

بني ياس × الجزيرة

الساعة 4:35 مساءً

على قناة Abu Dhabi Sports 1







