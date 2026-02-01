مواعيد مباريات الأهلي المحلية والأفريقية في شهر فبراير

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لخوض عدد من المباريات الهامه في شهر فبراير .

ويواجه الأهلي البنك الأهلي يوم الثلاثاء 3 فبراير في الدوري ثم يواجه الأهلي شبيبة القبائل يوم الجمعة 7 فبراير في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 فبراير في الدوري ثم يواجه الأهلي الجيش الملكي يوم الجمعة 13 فبراير في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الأهلي الجونة يوم الخميس 19 فبراير في الدوري ثم يلتقي الأهلي مع سموحة يوم الإثنين 23 فبراير في الدوري المصري وأخيرا يواجه الأهلي ضد زد يوم السبت 28 فبراير في الدوري.