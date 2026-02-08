قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبوتيفاي تكشف سر كل أغنية.. اعرف حكاية التراك الذي تسمعه

سبوتيفاي
سبوتيفاي
احمد الشريف

كشفت منصة TechCrunch أن سبوتيفاي بدأت في طرح ميزة جديدة باسم "About the Song" تتيح للمستخدمين معرفة قصة الأغنية التي يستمعون إليها، من خلال بطاقات قصيرة يمكن تمريرها لمعرفة معلومات سريعة عن خلفية التراك. 

أوضحت المنصة أن هذه البطاقات تتضمن تفاصيل ملخصة من مصادر صحفية خارجية عن كواليس صناعة الأغنية، وما ألهم صناعها، وبعض اللحظات التي صاحبت تسجيلها أو إطلاقها، في تجربة لا تقدمها حاليًا منصات منافسة مثل Apple Music.

بطاقات قابلة للتمرير والتقييم داخل شاشة التشغيل

أشارت TechCrunch إلى أن ميزة "About the Song" تظهر على شكل بطاقة في شاشة "Now Playing" داخل تطبيق سبوتيفاي على الهاتف، بحيث يستطيع المستخدم التمرير لأسفل للوصول إليها أثناء الاستماع للأغنية. 

أوضحت المنصة أن المستخدم بعد فتح البطاقة يمكنه التمرير أفقيًا بين عدة بطاقات تحكي أجزاء مختلفة من قصة الأغنية، مع إمكانية وضع علامة إعجاب أو عدم إعجاب (Thumbs up / Thumbs down) على كل بطاقة، ما يساعد سبوتيفاي على تحسين نوعية القصص والمحتوى الذي تعرضه لاحقًا.

محتوى ملخص من مصادر خارجية

أكدت تقارير متخصصة أن محتوى بطاقات "About the Song" لا يُكتب داخل سبوتيفاي من الصفر، بل يعتمد على تلخيص مقالات وتقارير منشورة في وسائل إعلام ومصادر موسيقية متخصصة، مع الإشارة إلى المصدر أسفل كل بطاقة.

أوضحت سبوتيفاي في بيان رسمي أن الهدف من هذه الصيغة هو إبراز معلومات "قصيرة وقابلة للهضم" عن الأغنية، مثل خلفية كلماتها، وتأثيراتها الموسيقية، والقصص الطريفة أو المهمة المرتبطة بها، دون أن تتحول التجربة إلى مقال طويل يشتت المستمع عن التراك نفسه.

توافر مبدئي لمشتركي Premium في ست دول

أوضحت TechCrunch أن ميزة "About the Song" تُطرح حاليًا في مرحلة تجريبية (بيتا) لمستخدمي سبوتيفاي Premium على الهواتف، باللغة الإنجليزية، في ستة أسواق هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا. 

أشارت المنصة إلى أن سبوتيفاي لم تعلن بعد عن موعد محدد لتعميم الميزة عالميًا أو دعم لغات إضافية، لكنها أتاحت للمستخدمين ضمن النسخة التجريبية إمكانية إرسال تعليقاتهم مباشرة من داخل واجهة البطاقات لتحسين التجربة قبل التوسع في الطرح.

جزء من حزمة أوسع لعرض القصص

أكدت سبوتيفاي في تدوينة رسمية أن "About the Song" تأتي كجزء من حزمة أوسع تهدف إلى إبراز الأشخاص والقصص وراء كل تراك، وتشمل ميزات أخرى مثل Expanded Song Credits التي تعرض كل المشاركين في صناعة الأغنية، وSongDNA التي توضح العلاقات بين الأغاني من حيث العينات الموسيقية (Sampling) والكوفرز والتعاونات. 

أوضحت الشركة أن هذه الميزات مجتمعة تهدف إلى تعميق ارتباط المستمع بالموسيقى التي يحبها، من خلال فهم أفضل للسياق الفني والثقافي الذي خرجت منه الأغاني، مع منح صُنّاع الموسيقى مزيدًا من الظهور والتقدير داخل التطبيق.

سبوتيفاي About the Song Apple Music Apple Now Playing Premium

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

نتنياهو و ترامب

نتنياهو يضع الخط الأحمر.. إلغاء كامل للبرنامج النووي الإيراني قبل لقائه مع ترامب

نتنياهو و ترامب

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يقدم موعد لقائه مع ترامب خوفا من تراجع واشنطن عن الخطوط الحمراء مع إيران

أرشيفية

قناة عبرية تكشف المطالب الإسرائيلية من أي اتفاق أمريكي-إيراني

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد