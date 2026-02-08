سبوتيفاي تكشف سر كل أغنية.. اعرف حكاية التراك الذي تسمعه

كشفت منصة TechCrunch أن سبوتيفاي بدأت في طرح ميزة جديدة باسم "About the Song" تتيح للمستخدمين معرفة قصة الأغنية التي يستمعون إليها، من خلال بطاقات قصيرة يمكن تمريرها لمعرفة معلومات سريعة عن خلفية التراك.

أوضحت المنصة أن هذه البطاقات تتضمن تفاصيل ملخصة من مصادر صحفية خارجية عن كواليس صناعة الأغنية، وما ألهم صناعها، وبعض اللحظات التي صاحبت تسجيلها أو إطلاقها، في تجربة لا تقدمها حاليًا منصات منافسة مثل Apple Music.

بطاقات قابلة للتمرير والتقييم داخل شاشة التشغيل

أشارت TechCrunch إلى أن ميزة "About the Song" تظهر على شكل بطاقة في شاشة "Now Playing" داخل تطبيق سبوتيفاي على الهاتف، بحيث يستطيع المستخدم التمرير لأسفل للوصول إليها أثناء الاستماع للأغنية.

أوضحت المنصة أن المستخدم بعد فتح البطاقة يمكنه التمرير أفقيًا بين عدة بطاقات تحكي أجزاء مختلفة من قصة الأغنية، مع إمكانية وضع علامة إعجاب أو عدم إعجاب (Thumbs up / Thumbs down) على كل بطاقة، ما يساعد سبوتيفاي على تحسين نوعية القصص والمحتوى الذي تعرضه لاحقًا.

محتوى ملخص من مصادر خارجية

أكدت تقارير متخصصة أن محتوى بطاقات "About the Song" لا يُكتب داخل سبوتيفاي من الصفر، بل يعتمد على تلخيص مقالات وتقارير منشورة في وسائل إعلام ومصادر موسيقية متخصصة، مع الإشارة إلى المصدر أسفل كل بطاقة.

أوضحت سبوتيفاي في بيان رسمي أن الهدف من هذه الصيغة هو إبراز معلومات "قصيرة وقابلة للهضم" عن الأغنية، مثل خلفية كلماتها، وتأثيراتها الموسيقية، والقصص الطريفة أو المهمة المرتبطة بها، دون أن تتحول التجربة إلى مقال طويل يشتت المستمع عن التراك نفسه.

توافر مبدئي لمشتركي Premium في ست دول

أوضحت TechCrunch أن ميزة "About the Song" تُطرح حاليًا في مرحلة تجريبية (بيتا) لمستخدمي سبوتيفاي Premium على الهواتف، باللغة الإنجليزية، في ستة أسواق هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا.

أشارت المنصة إلى أن سبوتيفاي لم تعلن بعد عن موعد محدد لتعميم الميزة عالميًا أو دعم لغات إضافية، لكنها أتاحت للمستخدمين ضمن النسخة التجريبية إمكانية إرسال تعليقاتهم مباشرة من داخل واجهة البطاقات لتحسين التجربة قبل التوسع في الطرح.

جزء من حزمة أوسع لعرض القصص

أكدت سبوتيفاي في تدوينة رسمية أن "About the Song" تأتي كجزء من حزمة أوسع تهدف إلى إبراز الأشخاص والقصص وراء كل تراك، وتشمل ميزات أخرى مثل Expanded Song Credits التي تعرض كل المشاركين في صناعة الأغنية، وSongDNA التي توضح العلاقات بين الأغاني من حيث العينات الموسيقية (Sampling) والكوفرز والتعاونات.

أوضحت الشركة أن هذه الميزات مجتمعة تهدف إلى تعميق ارتباط المستمع بالموسيقى التي يحبها، من خلال فهم أفضل للسياق الفني والثقافي الذي خرجت منه الأغاني، مع منح صُنّاع الموسيقى مزيدًا من الظهور والتقدير داخل التطبيق.