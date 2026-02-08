عودة أرنولد.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لموقعة فالنسيا في الليجا

يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا، مساء اليوم، الأحد، على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، في مواجهة مرتقبة يدخلها الفريق الملكي بعد أسبوع كامل من التحضيرات دون ارتباطات أخرى، ما أتاح للمدير الفني ألفارو أربيلوا فرصة إعادة ضبط الفريق فنيًا وبدنيًا قبل اللقاء.

ويخوض ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، متأخرًا بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي عزز موقعه بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ريال مايوركا.

في المقابل، يعاني فالنسيا في مراكز الخطر، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد ثلاث وعشرين نقطة.

وتلقى الميرينجي ضربة قوية بغياب عدد من عناصره المؤثرة، على رأسهم فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف إثر تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب جود بيلينجهام الذي يغيب بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام رايو فاييكانو.

كما يستمر غياب إيدير ميليتاو، بينما خرج رودريجو من الحسابات مؤقتًا بعد إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لما يقارب أسبوعين.

ومن المنتظر أن يعتمد أربيلوا على توليفة تجمع بين الخبرة والشباب، حيث يأتي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه ترينت ألكسندر أرنولد، أسينسيو، هويسن، وكاريراس في الخط الخلفي، مع فالفيردي وتشواميني وكامافينجا في وسط الملعب.

أما الخط الأمامي، فيقوده كيليان مبابي، ويعاونه كل من أردا جولر وإبراهيم دياز، مع إمكانية مشاركة ماستانتونو بحسب رؤية الجهاز الفني، في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب صعب ومواصلة الضغط على الصدارة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أسينسيو – هويسن – كاريراس

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: أردا جولر – كيليان مبابي – إبراهيم دياز

(مع إمكانية مشاركة ماستانتونو حسب اختيارات الجهاز الفني