العمل: 140 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني خلال 18 شهرا

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه معالي وزير العمل محمد جبران، والمنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن ما أنفقه "الصندوق" خلال عام ونصف من 1 يوليو 2024 وحتى 8 فبراير 2026 بلغ 140 مليونًا و 400 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 8 فبراير 2026 مبلغ 374 مليونًا و300 ألف جنيه، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.

وأكد "المجلس" استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء، مع تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك.

هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق".