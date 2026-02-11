المصرية للمطارات: ملتزمون بسياسات الطيران المدني لتحقيق أهداف الدولة

قدمت الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار وائل النشار، التهنئة إلى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمناسبة تجديد الثقة وتوليه وزارة الطيران المدني للمرة الثانية.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات، أن استمرار الدكتور سامح الحفني على رأس وزارة الطيران المدني يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل مهام دقيقة تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي للمطارات، وتعزيز كفاءة التشغيل، ودعم مكانة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الشركة المصرية للمطارات التزامها الكامل بتنفيذ سياسات وزارة الطيران المدني والعمل وفق توجيهاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطارات المصرية.

كانت الشركة المصرية للمطارات، أعلنت أنها خلال الفترة الأخيرة حققت سلسلة من النتائج الإيجابية التي تعكس قدرتها على تعظيم مواردها المالية وخفض النفقات وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار نهج متكامل يعتمد على الإدارة الرشيدة والإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المطارات المصرية، حيث بلغ صافي ربح الشركه خلال العام المالي الحالي ١٠.٢ مليار جنيه مقابل ٧.٢ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبه زياده بلغت ٤١.٥ ٪؜.

وشهدت التعاقدات التجارية بنشاط الشركة خلال عامي 2024 / 2025 توسعا ملحوظا بمختلف المطارات، شمل رفع قيم الأنشطة القائمة والتعاقد على أنشطة جديدة بعوائد أعلى، حيث سجلت التعاقدات التجارية بالجنيه المصري زيادة بنسبة 490٪ مقارنة بعام 2023 / 2024، فيما ارتفعت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733٪، وجاء ذلك نتيجة تحديث نماذج التعاقد وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه المصري إلى الدولار، ما أسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد من الأنشطة التجارية.