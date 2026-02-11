قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
أخبار البلد

المصرية للمطارات: ملتزمون بسياسات الطيران المدني لتحقيق أهداف الدولة

الطيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات
الطيار وائل النشار رئيس المصرية للمطارات
نورهان خفاجي

قدمت الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار وائل النشار، التهنئة إلى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمناسبة تجديد الثقة وتوليه وزارة الطيران المدني للمرة الثانية.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات، أن استمرار الدكتور سامح الحفني على رأس وزارة الطيران المدني يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل مهام دقيقة تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي للمطارات، وتعزيز كفاءة التشغيل، ودعم مكانة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الشركة المصرية للمطارات التزامها الكامل بتنفيذ سياسات وزارة الطيران المدني والعمل وفق توجيهاتها، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات داخل المطارات المصرية.

كانت الشركة المصرية للمطارات، أعلنت أنها خلال الفترة الأخيرة حققت سلسلة من النتائج الإيجابية التي تعكس قدرتها على تعظيم مواردها المالية وخفض النفقات وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار نهج متكامل يعتمد على الإدارة الرشيدة والإستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المطارات المصرية، حيث بلغ صافي ربح الشركه خلال العام المالي الحالي ١٠.٢ مليار جنيه مقابل ٧.٢ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبه زياده بلغت ٤١.٥ ٪؜.

وشهدت التعاقدات التجارية بنشاط الشركة خلال عامي 2024 / 2025 توسعا ملحوظا بمختلف المطارات، شمل رفع قيم الأنشطة القائمة والتعاقد على أنشطة جديدة بعوائد أعلى، حيث سجلت التعاقدات التجارية بالجنيه المصري زيادة بنسبة 490٪ مقارنة بعام 2023 / 2024، فيما ارتفعت التعاقدات بالدولار الأمريكي بنسبة 733٪، وجاء ذلك نتيجة تحديث نماذج التعاقد وإعادة تسعير المساحات والخدمات بما يتماشى مع الحركة الجوية، إلى جانب تحويل عدد من التعاقدات من الجنيه المصري إلى الدولار، ما أسهم في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد من الأنشطة التجارية.

المصرية للمطارات الشركة المصرية للمطارات الطيار وائل النشار سامح الحفني

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

