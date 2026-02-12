باحث تكنولوجي: رقمنة مصر 2030 تختصر الوقت والجهد وتمهد لمحو الأمية الرقمية

قال محمد النواوي، الباحث التكنولوجي والمدون التقني، إن التحول الرقمي يمثل خطوة محورية في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الرقمنة أحدثت نقلة نوعية في طريقة حصول المواطنين على الخدمات، من خلال توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة.

وأوضح النواوي، خلال لقائه ببرنامج «ناسنا» المذاع على فضائية «المحور»، أن خدمات مثل الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية أصبحت تُنجز في ثوانٍ معدودة بضغطة زر، بدلًا من الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.

أبرز مزايا الرقمنة

وأشار إلى أن من أبرز مزايا الرقمنة امتلاك المواطن رقمًا إلكترونيًا موحدًا يتضمن بياناته الأساسية، ما يسهل استخراج المستندات الرسمية، مثل القيد العائلي، الذي كان في السابق يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لاستخراجه.

محو الأمية التكنولوجية

وشدد على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب رفع مستوى الثقافة التكنولوجية لدى المواطنين، موضحًا أن الدولة تتبنى توجهًا أشبه بـ«محو الأمية التكنولوجية»، على غرار حملات محو الأمية في الماضي، بحيث يصبح التعامل مع التكنولوجيا مهارة أساسية لكل فرد في المجتمع.

الاستفادة من أدوات الرقمنة

وأضاف أن الحياة الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت جزءًا لا يتجزأ من الواقع اليومي، بما تحمله من مزايا وتحديات، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بوعي ومسؤولية لضمان الاستفادة من أدوات الرقمنة في بيئة آمنة.