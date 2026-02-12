قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث تكنولوجي: رقمنة مصر 2030 تختصر الوقت والجهد وتمهد لمحو الأمية الرقمية

محمد النواوي
محمد النواوي
محمد البدوي

قال محمد النواوي، الباحث التكنولوجي والمدون التقني، إن التحول الرقمي يمثل خطوة محورية في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الرقمنة أحدثت نقلة نوعية في طريقة حصول المواطنين على الخدمات، من خلال توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة.

وأوضح النواوي، خلال لقائه ببرنامج «ناسنا» المذاع على فضائية «المحور»، أن خدمات مثل الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية أصبحت تُنجز في ثوانٍ معدودة بضغطة زر، بدلًا من الإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.

أبرز مزايا الرقمنة 

وأشار إلى أن من أبرز مزايا الرقمنة امتلاك المواطن رقمًا إلكترونيًا موحدًا يتضمن بياناته الأساسية، ما يسهل استخراج المستندات الرسمية، مثل القيد العائلي، الذي كان في السابق يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لاستخراجه.

محو الأمية التكنولوجية

وشدد على أن نجاح التحول الرقمي يتطلب رفع مستوى الثقافة التكنولوجية لدى المواطنين، موضحًا أن الدولة تتبنى توجهًا أشبه بـ«محو الأمية التكنولوجية»، على غرار حملات محو الأمية في الماضي، بحيث يصبح التعامل مع التكنولوجيا مهارة أساسية لكل فرد في المجتمع.

الاستفادة من أدوات الرقمنة

وأضاف أن الحياة الافتراضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت جزءًا لا يتجزأ من الواقع اليومي، بما تحمله من مزايا وتحديات، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بوعي ومسؤولية لضمان الاستفادة من أدوات الرقمنة في بيئة آمنة.

الدفع الإلكتروني التحويلات البنكية ناسنا مزايا الرقمنة التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

ترشيحاتنا

رحيم ستيرلينج

فينورد الهولندي يعلن ضم رحيم ستيرلينج حتى نهاية الموسم

استقبال الجيش الملكي

الأهلي يستقبل بعثة الجيش الملكي المغربي بالورود

كريم فؤاد

عمرو الدردير يشيد بكريم فؤاد: مثال يحتذى في الالتزام والانضباط داخل الأهلي

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور
منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

كسوف الشمس
كسوف الشمس
كسوف الشمس

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي
أمل رزق مع يمنى بدراوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد