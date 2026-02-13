أضرار العصائر المذابة في رمضان.. انتبه قبل شرائها على الإفطار



مع اقتراب شهر رمضان، يزداد الإقبال على العصائر المذابة سريعة التحضير، سواء كانت بودرة تُذاب في الماء أو مركزات صناعية بنكهات مختلفة، نظرًا لسعرها المناسب وسهولة إعدادها

لكن خبراء تغذية يحذرون من الإفراط في تناول هذا النوع من المشروبات، خاصة بعد ساعات الصيام الطويلة.



ما هي العصائر المذابة؟



هي مشروبات صناعية تحتوي غالبًا على:

كميات مرتفعة من السكر أو شراب الجلوكوز والفركتوز

ألوان ونكهات صناعية

مواد حافظة

نسبة قليلة جدًا – أو منعدمة – من الفاكهة الطبيعية



أضرار العصائر المذابة في رمضان



1- ارتفاع مفاجئ في سكر الدم

بعد ساعات الصيام، يكون الجسم في حاجة لتعويض الطاقة بشكل متوازن، لكن العصائر عالية السكر تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، يتبعه هبوط مفاجئ، ما يسبب الشعور بالخمول والصداع.

2- زيادة الوزن

كوب واحد من العصير الصناعي قد يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة دون قيمة غذائية حقيقية، ما يساهم في زيادة الوزن خلال الشهر الكريم.

3- اضطرابات المعدة والقولون

الألوان والنكهات الصناعية قد تسبب تهيجًا لبعض الأشخاص، خاصة مرضى القولون العصبي، ما يؤدي إلى انتفاخ أو شعور بعدم الارتياح.

4- إجهاد الكبد

الإفراط في تناول السكريات والمواد الحافظة يضع عبئًا إضافيًا على الكبد، خاصة عند تناولها يوميًا على مدار الشهر.

5- أضرار على مرضى السكري

تمثل العصائر المذابة خطرًا حقيقيًا على مرضى السكري، إذ قد ترفع مستوى السكر بسرعة كبيرة، ما يتطلب تدخلًا دوائيًا لضبطه.

البدائل الصحية في رمضان

ينصح خبراء التغذية باستبدال العصائر المذابة بـ:

عصير فواكه طازج بدون سكر مضاف

تمر مع ماء أو لبن في بداية الإفطار

قمر الدين الطبيعي بدون إضافات صناعية

الكركديه أو التمر هندي المحضر منزليًا بكمية سكر معتدلة.