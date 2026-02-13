عندما يحكي شهريار.. دراما إذاعية لـ رامي الحلواني وسالي سعيد في رمضان

يقدم الراديو 9090 المسلسل الإذاعي "عندما يحكي شهريار" بطولة رامي الحلواني وسالي سعيد، في رمضان 2026.



العمل يدور عن "شهريار وشهرزاد"، بلمسة معاصرة تمامًا؛ فبدلًا من الحكايات القديمة، يدخل العمل في موسمه الثالث في تحديات ومفردات عام 2026، مستعرضًا في قالب كوميدي، حكاية شهريار الذي يتقاعد عن الحكم ليتحول إلى جد ويحاول نقل حكمته لأحفاده من جيل الآيباد والسوشيال ميديا.



عبر 30 حلقة يروي شهريار أكثر من 5 حكايات مختلفة من أزمنة وعصور شتى، على مدار الشهر الكريم في دراما اجتماعية كوميدية تناقش مشاكلنا اليومية.



"عندما يحكي شهريار" يبث يوميًا طوال شهر رمضان على الراديو 9090 في تمام الساعة 4:00 عصرًا.