الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب يتقدم بـ10 مقترحات للحكومة لحل أزمة التصالح فى مخالفات البناء

فريدة محمد

أكد النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة التصالح في مخالفات البناء أصبحت ملفًا مزمنًا أثقل كاهل المواطنين وأربك الإدارة المحلية وأبطأ عملية تقنين الأوضاع في عدد كبير من المحافظات، خاصة في القرى والمراكز.

وأوضح توفيق، أن الهدف من القانون كان غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني والاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي كشف عن تعقيدات إجرائية كبيرة، تفاوت في تقدير الرسوم، وبطء شديد في البت في الطلبات، إلى جانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين.

وأشار توفيق، إلى أن حل الأزمة يتطلب إجراءات عاجلة وفورية، مقدماً مجموعة من المطالب البرلمانية التي من شأنها إنهاء هذا الملف بعد سنوات طويلة من التعطيل، وأن من أهم هذه المطالب وضع جدول زمني ملزم لإنهاء فحص جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، واعتماد معايير تسعير عادلة ومرنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في القرى والمناطق الريفية، لضمان العدالة ومنع التفاوت بين المحافظات.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات والإعلان عن مراحل الفحص والقرار بشفافية أمام المواطنين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السداد وتقسيطها دون فوائد للحالات المستحقة، وتشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل للنظر في الشكاوى وحل المشكلات العالقة، لافتا إلى ضرورة التعامل مع الحالات المأهولة بالسكان منذ سنوات بآليات قانونية مرنة لتقنين أوضاعها دون الإضرار بالمواطنين، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المحلية لتسريع وتيرة البت وتقليل الروتين الإداري.

وأضاف توفيق، أن تفعيل التحول الرقمي وربط وحدات التصالح إلكترونيًا يعد خطوة أساسية لتجنب التكدس والتأخير، فضلاً عن إعادة تقييم المشروعات الكبرى والمناطق غير الآمنة لضمان إدراجها ضمن آليات التصالح وفق الأولويات المجتمعية والاقتصادية، مؤكدا أن تدشين العديد من حملات التوعية الشاملة للمواطنين لشرح الإجراءات والقوانين الجديدة وآليات التصالح ستساهم في تقليل الغموض والقلق.

وأشار توفيق،  إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيحقق استقرارًا عمرانيًا ومجتمعيًا، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويدعم جهود التخطيط العمراني، ويضمن معالجة الملف المزمن بطريقة عادلة وشفافة، بما يصون حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ييس توروب

توروب: مهمتنا صعبة أمام الجيس المغربي وهدفنا الفوز

ياسمينا عيسي

ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للبارابادمنتون بالبحرين

يورجن كلوب

شاهد.. يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بنيولوك الكاوبوي على إنستجرام

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

