رئيس مستقبل وطن بالشيوخ: ميكنة العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان السرعة والكفاءة

أكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أهمية الإسراع في تطبيق ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن تحقيق الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة ملف العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية.

العلاج على نفقة الدولة يرتبط بتكلفة مالية كبيرة تتحملها الدولة

وأشار الخولي إلى أن الحديث عن العلاج على نفقة الدولة يرتبط بتكلفة مالية كبيرة تتحملها الدولة، وهو ما يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد المتاحة، مؤكدًا أن الميكنة تمثل خطوة أساسية لضبط المنظومة، وتقليل زمن الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير.

وشدد على أن التحول الرقمي الكامل سيسهم في تقليل التكدس، والحد من المعاملات الورقية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والرقابة على القرارات العلاجية، بما ينعكس إيجابًا على المريض والمنظومة الصحية ككل.

كما أعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عن أمله في زيادة النسب المقررة من الحكومة لأوجه الصرف على العلاج على نفقة الدولة، لمواكبة الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب.

واختتم الخولي كلمته بالتأكيد على ضرورة التوازن بين ضبط الإنفاق العام، والحفاظ على حق المواطن في الحصول على العلاج المناسب في التوقيت الملائم، باعتبار الرعاية الصحية أحد أهم أركان الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة.