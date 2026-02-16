حي شمال الغردقة ينفذ حملة مسائية لضبط الإشغالات ومراجعة التراخيص

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مسائية بعدد من المناطق شملت منطقة شكسبير، وميدان ويمبي، وشارع البازارات، وذلك لمراجعة تراخيص المحلات ورخص الإشغال، ومتابعة حركة الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية، في إطار جهود الحي المستمرة للحفاظ على الانضباط العام وضمان سيولة الحركة المرورية للمواطنين والمركبات.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم المرور على المحال التجارية والأنشطة المختلفة للتأكد من الالتزام بالتراخيص القانونية المنظمة، وعدم وجود إشغالات تعوق حركة السير أو تؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.

وضمت الحملة كلًا من إدارة المتابعة الميدانية، وقسم التنظيم، وشرطة المرافق، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية ملاحظات تم رصدها خلال المرور.

وأكد رئيس الحي استمرار تنفيذ الحملات اليومية والمكثفة داخل نطاق الحي، للحفاظ على الانضباط والالتزام بالقوانين، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على النظام العام بالشوارع والميادين.