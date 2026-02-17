بتكوين بلا اتجاه واضح بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر

تذبذب سعر بتكوين بعد تسجيلها رابع خسارة أسبوعية متتالية، وسط صعوبة في تحديد اتجاه واضح عقب تلاشي موجة صعود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أنهت أكبر الأصول المشفرة تعاملات الأحد على تراجع بنسبة 2.6% للأسبوع، ما بدد انتعاشاً طفيفاً دفعها مؤقتاً قرب 71 ألف دولار يوم السبت. وارتفعت بتكوين بنسبة 2.1% إلى 67360 دولاراً في الساعة 10:45 صباح الاثنين في نيويورك. كما صعدت "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، بشكل طفيف إلى 1948 دولار.

تراجعت بتكوين بأكثر من 40% عن ذروتها القياسية البالغة نحو 127 ألف دولار في أكتوبر، مع عجزها عن مواكبة موجات الصعود في الذهب أو الأسهم. وفقدت سوق العملات المشفرة الأوسع ما يقارب تريليوني دولار من قيمتها خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات "كوين جيكو" (CoinGecko).

هل وصلت بتكوين للقاع؟

أدى الضعف الأحدث في العملة إلى دفع بعض المحللين للتشكيك في ما إذا كانت الأسعار قد بلغت قاعاً.

وكتب غريغ ماغاديني، مدير المشتقات لدى "أمبر داتا" (Amberdata)، في مذكرة: "السؤال الكبير الذي يشغل الجميع هو ما إذا كانت العملات المشفرة قد وصلت إلى القاع أم أن هناك مزيداً من التراجع في الأفق". وأضاف أن المعنويات حيال الاحتفاظ بالأصول الرقمية ضمن خزائن الشركات، إلى جانب التدفقات الداخلة إلى صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة أو الخارجة منها، ستكون مؤشرات رئيسية جديرة بالمتابعة.