عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة
اقتصاد

بتكوين بلا اتجاه واضح بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر

وكالات

تذبذب سعر بتكوين بعد تسجيلها رابع خسارة أسبوعية متتالية، وسط صعوبة في تحديد اتجاه واضح عقب تلاشي موجة صعود خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أنهت أكبر الأصول المشفرة تعاملات الأحد على تراجع بنسبة 2.6% للأسبوع، ما بدد انتعاشاً طفيفاً دفعها مؤقتاً قرب 71 ألف دولار يوم السبت. وارتفعت بتكوين بنسبة 2.1% إلى 67360 دولاراً في الساعة 10:45 صباح الاثنين في نيويورك. كما صعدت "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة، بشكل طفيف إلى 1948 دولار.

تراجعت بتكوين بأكثر من 40% عن ذروتها القياسية البالغة نحو 127 ألف دولار في أكتوبر، مع عجزها عن مواكبة موجات الصعود في الذهب أو الأسهم. وفقدت سوق العملات المشفرة الأوسع ما يقارب تريليوني دولار من قيمتها خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات "كوين جيكو" (CoinGecko).

هل وصلت بتكوين للقاع؟

أدى الضعف الأحدث في العملة إلى دفع بعض المحللين للتشكيك في ما إذا كانت الأسعار قد بلغت قاعاً.

وكتب غريغ ماغاديني، مدير المشتقات لدى "أمبر داتا" (Amberdata)، في مذكرة: "السؤال الكبير الذي يشغل الجميع هو ما إذا كانت العملات المشفرة قد وصلت إلى القاع أم أن هناك مزيداً من التراجع في الأفق". وأضاف أن المعنويات حيال الاحتفاظ بالأصول الرقمية ضمن خزائن الشركات، إلى جانب التدفقات الداخلة إلى صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصة أو الخارجة منها، ستكون مؤشرات رئيسية جديرة بالمتابعة.

بتكوين سعر بتكوين الأصول المشفرة دولار سوق العملات المشفرة العملات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

