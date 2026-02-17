قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
إيران تضع شرطين للمحادثات النووية.. وترامب يشارك «بصورة غير مباشرة» قبيل جولة جنيف الحاسمة
إيران.. خامنئي يهدد ترامب بهذا الأمر| تفاصيل
خامنئي لترامب: أقوى جيش في العالم قد يتعرض لضربة قاصمة لا يقوى على النهوض بعدها
إنفوجراف.. الحكومة تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المستلزمات الطبية: مليار جنيه دفعة جديدة من هيئة الشراء الموحد خلال أيام

القطاع الصحي
القطاع الصحي
ولاء عبد الكريم

أعلن محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة لمستحقات أعضاء الشعبة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، ليصل إجمالي ما صرفته الهيئة منذ أول يوليو 2025 وحتى الآن إلى نحو 16 مليار جنيه، مما يعكس دعم الهيئة المستمر لقطاع المستلزمات الطبية في مصر.


وخلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي حضره الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وحسين قنديل، المدير المالي للهيئة، تم مناقشة المشكلات الحالية للقطاع، بالإضافة إلى جهود تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.


وأشاد محمد عبده إسماعيل بدور هيئة الشراء الموحد في دعم القطاع التجاري والصناعي للمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا الدعم ساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة وأهمها خدمة المرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، فضلًا عن توفير مبالغ طائلة ساهمت في تقليل الإنفاق العام على القطاع الصحي.

وأكد رئيس الشعبة أن المجلس قرر إعداد مذكرات عاجلة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي الصحة والمالية، للمطالبة باستمرار الدور الرقابي والمالي للهيئة، وعدم إعادة مسئولية صرف المستحقات للمستشفيات، مع التأكيد على تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 و120 يومًا للتوريدات الجديدة.


وأشار الدكتور عمرو جاد إلى أن التوريدات ستكون مركزية في مخازن الهيئة، مؤكدًا تطبيق ضوابط صارمة لضمان الجودة والكمية ومنع المخالفات، مع الاستمرار في تطوير النظام الإداري المميكن بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتسريع الإجراءات وتقليل التدخل البشري.


وأوضح رئيس الشعبة أن دعم الهيئة يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا أن الشعبة لن تحمي أي متلاعب، لأن الخاسر الأول من هذه الممارسات هو التاجر الملتزم.


وفي سياق التوسع اللوجستي، كشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح ست مناطق لوجستية كمخازن عملاقة للتصدير لأفريقيا بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط، مؤكدًا أنها ستقدم خدمات التخزين والنقل لدعم القطاعين التصديري والاستيرادي، وتطوير مخازن وزارة الصحة لتلبية متطلبات المستلزمات الطبية الحساسة.


وأكد المدير المالي للهيئة، حسين قنديل، أن الأولوية الآن لصرف المستحقات للدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه، والتي ستتم خلال أيام، لضمان سرعة تسوية المتأخرات لصالح أعضاء الشعبة.

وأعلن محمد عبده إسماعيل أن الشعبة العامة ستعمل على إعداد مقترحات لتحديث قانون الغرف التجارية، التي ستُرفع للغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية، لضمان استمرار مزايا الغرف مع تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في تنظيم قطاع التجارة الداخلية.

المستلزمات الطبية هيئة الشراء القطاع الصحي الدواء الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

عمرو سعد

مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل بالأقصر

لقاء اليوم

«القابضة للنقل البحري والبري» تحقق أرباح بقيمة 14.3 مليار جنيه

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي
علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

فوائد القوانص
فوائد القوانص
فوائد القوانص

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟
ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد