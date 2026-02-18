قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مكثفة على الأسواق بمطروح قبل شهر رمضان

حملات على الاسواق بمطروح
حملات على الاسواق بمطروح
ايمن محمود

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير (3) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر آخر خاص بسلامة الغذاء لتتبع صلاحية منتهية لبعض المنتجات.

كما تم توجيه (11) إنذارًا للمنشآت المخالفة، شملت عدم الالتزام بالتأمين على العاملين، واستكمال ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الصحية المعتمدة.

كما تم خلال الحملة إعدام (26) كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وتواصل محافظة مطروح جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية الصحة العامة.

