حملات مكثفة على الأسواق بمطروح قبل شهر رمضان

شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير (3) محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر آخر خاص بسلامة الغذاء لتتبع صلاحية منتهية لبعض المنتجات.

كما تم توجيه (11) إنذارًا للمنشآت المخالفة، شملت عدم الالتزام بالتأمين على العاملين، واستكمال ترخيص مزاولة النشاط، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الصحية المعتمدة.

كما تم خلال الحملة إعدام (26) كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وتواصل محافظة مطروح جهودها خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان جودة وسلامة السلع المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية الصحة العامة.