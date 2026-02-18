شيرين صبري: عودة المحليات خطوة حاسمة لتفعيل الرقابة الشعبية وتحسين الخدمات

أشادت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من تفعيل الإدارة المحلية بصورة أكثر فاعلية وتنظيمًا.

وأكدت صبري أن غياب المجالس المحلية المنتخبة خلال السنوات الماضية أثّر على مستوى المتابعة الشعبية للأداء التنفيذي في المحافظات والمراكز، موضحة أن الأجهزة التنفيذية كانت تتحمل العبء منفردة دون وجود إطار رقابي منتخب يعكس صوت المواطن ويترجم احتياجاته بصورة مباشرة.

وأشارت إلى أن عودة المحليات تعني استعادة حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار على المستوى المحلي، بما يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات اليومية المرتبطة بالإسكان والمرافق والطرق والخدمات.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن المجالس المحلية تمثل أداة مهمة لمراجعة خطط التنمية ومناقشة الموازنات المحلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات حقيقية يشعر بها المواطن، مؤكدة أن الرقابة المؤسسية المنظمة ترفع من كفاءة الإنفاق العام وتحد من أوجه القصور أو التباطؤ في التنفيذ.

وشددت النائبة على أهمية الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية عصري يمنح المجالس المنتخبة صلاحيات محددة بوضوح، ويضبط العلاقة بينها وبين القيادات التنفيذية، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويحقق التكامل المطلوب بين الدور الرقابي والدور التنفيذي.

واختتمت شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن تفعيل المجالس المحلية يمثل فرصة حقيقية لإشراك الشباب والمرأة في العمل العام، وإعداد كوادر سياسية تمتلك الخبرة الميدانية، مشيرة إلى أن بناء إدارة محلية قوية هو أحد مفاتيح التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.