قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شيرين صبري: عودة المحليات خطوة حاسمة لتفعيل الرقابة الشعبية وتحسين الخدمات

النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ
النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من تفعيل الإدارة المحلية بصورة أكثر فاعلية وتنظيمًا.

وأكدت صبري أن غياب المجالس المحلية المنتخبة خلال السنوات الماضية أثّر على مستوى المتابعة الشعبية للأداء التنفيذي في المحافظات والمراكز، موضحة أن الأجهزة التنفيذية كانت تتحمل العبء منفردة دون وجود إطار رقابي منتخب يعكس صوت المواطن ويترجم احتياجاته بصورة مباشرة.

وأشارت إلى أن عودة المحليات تعني استعادة حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار على المستوى المحلي، بما يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات اليومية المرتبطة بالإسكان والمرافق والطرق والخدمات.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن المجالس المحلية تمثل أداة مهمة لمراجعة خطط التنمية ومناقشة الموازنات المحلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات حقيقية يشعر بها المواطن، مؤكدة أن الرقابة المؤسسية المنظمة ترفع من كفاءة الإنفاق العام وتحد من أوجه القصور أو التباطؤ في التنفيذ.

وشددت النائبة على أهمية الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية عصري يمنح المجالس المنتخبة صلاحيات محددة بوضوح، ويضبط العلاقة بينها وبين القيادات التنفيذية، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويحقق التكامل المطلوب بين الدور الرقابي والدور التنفيذي.

واختتمت شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن تفعيل المجالس المحلية يمثل فرصة حقيقية لإشراك الشباب والمرأة في العمل العام، وإعداد كوادر سياسية تمتلك الخبرة الميدانية، مشيرة إلى أن بناء إدارة محلية قوية هو أحد مفاتيح التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

النائبة شيرين صبري الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات المجالس المحلية الإدارة المحلية الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

النائب ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ

ناجي الشهابي: المحليات الحاضن الحقيقي لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية

النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائبة تتقدم باقتراح برغبة بإطلاق استراتيجية وطنية استباقية للوقاية الصحية ومكافحة الأورام

النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ

شيرين صبري: عودة المحليات خطوة حاسمة لتفعيل الرقابة الشعبية وتحسين الخدمات

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد