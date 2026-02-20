قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب سيارتين بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أصيب 4 أشخاص في حادثين مروريين منفصلين بمدينة الغردقة، حيث تلقت طوارئ مديرية الصحة بالبحر الأحمر بلاغًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أجرة بطريق مجاويش القرى أمام الأكواريوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإخلاء بالغردقة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 وفي إطار توجيهات الجهات المختصة، تم الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ والتعامل مع الحالات بالموقع.


وأسفر الحادث الأول عن إصابة كل من: محمد سيد رشيدي، 33 عامًا، من الأقصر، باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي جابر محمد، 14 عامًا، من البحر الأحمر، بجرح قطعي 4 سم بالساق اليسرى وكدمات بالرأس والوجه وجرح قطعي بالشفة السفلى 2 سم وكسر بالأسنان الأمامية واشتباة ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى تامر علي عوض، 46 عامًا، من بورسعيد، بسحجات بالرأس والجبهة.
كما تلقت الطوارئ بلاغًا آخر في تمام الساعة 6:10 مساءً يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بميدان جهينة بالدائري الأوسط بمدينة الغردقة، ما أسفر عن إصابة عمر أحمد السيد، 30 عامًا، من الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، وتم نقله إلى مستشفى الإخلاء بالغردقة العام.
وجارٍ عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

