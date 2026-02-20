إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب سيارتين بالغردقة

أصيب 4 أشخاص في حادثين مروريين منفصلين بمدينة الغردقة، حيث تلقت طوارئ مديرية الصحة بالبحر الأحمر بلاغًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أجرة بطريق مجاويش القرى أمام الأكواريوم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإخلاء بالغردقة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار توجيهات الجهات المختصة، تم الدفع بسيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ والتعامل مع الحالات بالموقع.



وأسفر الحادث الأول عن إصابة كل من: محمد سيد رشيدي، 33 عامًا، من الأقصر، باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي جابر محمد، 14 عامًا، من البحر الأحمر، بجرح قطعي 4 سم بالساق اليسرى وكدمات بالرأس والوجه وجرح قطعي بالشفة السفلى 2 سم وكسر بالأسنان الأمامية واشتباة ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى تامر علي عوض، 46 عامًا، من بورسعيد، بسحجات بالرأس والجبهة.

كما تلقت الطوارئ بلاغًا آخر في تمام الساعة 6:10 مساءً يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بميدان جهينة بالدائري الأوسط بمدينة الغردقة، ما أسفر عن إصابة عمر أحمد السيد، 30 عامًا، من الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والجسم، وتم نقله إلى مستشفى الإخلاء بالغردقة العام.

وجارٍ عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.