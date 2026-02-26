قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي
فنربشخة يتقدم على نوتنجهام فورست بالشوط الأول بملحق الدوري الأوروبي
مسلسل كان يا ما كان الحلقة 9.. مواجهة بين ماجد الكدواني وابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس وغرامة.. عقوبة رادعة للتلاعب فى مواد البناء ومخالفة المواصفات

قانون البناء
قانون البناء
حسن رضوان

شدد قانون البناء العقوبات على جرائم الغش والمخالفات في أعمال البناء، مؤكدًا أن الإخلال بالأصول الفنية أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات لن يمر دون مساءلة جنائية، في إطار حماية الأرواح والممتلكات.

الحبس وغرامات مضاعفة للمخالفين

تنص المادة (104) على معاقبة كل من أقام أعمال بناء دون الالتزام بالأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة، أو خالف الرسومات والمستندات التي صدر الترخيص على أساسها، أو ارتكب غشًا في مواد البناء، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما تقرر غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبة في حال انهيار المبنى

وإذا ترتب على المخالفة سقوط البناء كليًا أو جزئيًا، أو أصبح آيلاً للسقوط، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.

أما إذا أسفر الفعل عن وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهة مستديمة، أو ارتبط بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، فتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى الغرامة المقررة، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شطب من النقابة ونشر الحكم في الصحف

ولم تقتصر العقوبات على الجانب الجنائي فقط، بل ألزمت المحكمة بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين المصرية أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنتين.

وفي حالة العود، تكون مدة الشطب لا تقل عن مثلي مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مع إلزام المحكوم عليه بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة.

حماية الأرواح الممتلكات حبس وغرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع منظومة المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة بديوان عام المحافظة

الدكتور عيد علي خليفة مدير مديرية أوقاف أسيوط

انطلاقًا من رسالة القرآن.. أوقاف أسيوط تطلق مسابقة كبرى لاختيار أفضل مقرأة قرآنية بالمحافظة

الدكتور عصام سالم

محافظ الإسكندرية ينعى الدكتور عصام سالم: فقدنا قامة علمية ووطنية

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد